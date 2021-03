La citadine tchèque du Groupe Volkswagen - la Skoda Fabia - passe à la quatrième génération, sept ans après le modèle actuel et 22 ans après la toute première Fabia.

La Fabia, que l'on surnomme souvent la Polo de l'est - avec laquelle elle partage sa technique - a su prendre sa place sur le marché, non plus à l'ombre des bestsellers, mais dans leur sillage immédiat, se posant en alternative sérieuse, désirable et plus accessible. La Fabia concentre le bon sens et l'efficacité de toutes les Skoda dans le gabarit d'une petite berline familiale. Son design évolue en s'inspirant de celui des dernières réalisations de la marque, en particulier la berline Octavia et se veut plus soigné, plus séduisant encore. La citadine devient aussi plus spacieuse et confortable, grâce a sa nouvelle plateforme MQB-AO. La berline atteint désormais les 4,10 m en longueur. Comme les meilleures de sa catégorie, elle adopte un tableau de bord digital, des phares et feux entièrement à diodes, ainsi qu'une batterie d'assistants à la conduite et au confort. En résumé, on assiste à une montée en gamme évidente de ce modèle populaire. Depuis la génération précédente déjà, la Fabia ne se contente plus du rôle d'alternative moins chère, mais de celui de réponse à tous les besoins 'un automobiliste exigeant. Les clients n'achètent plus une Fabia par élimination ou simplement parce que c'est moins cher, mais bien par pure envie, séduits par l'ensemble de ses qualités.

Pour le style, la Fabia s'inspire de sa grande soeur à succès, l'Octavia. © GF

Essence seulement

Sous son capot, que des moteurs à essence, de 65 à 150 ch, en 1 litre ou 1,5 litre, avec ou sans turbo et la possibilité d'une boîte automatique. Depuis de nombreuses années, Skoda démarque ses voitures grâce à d'ingénieuses fonctionnalités, d'où son slogan préféré : Simply Clever. La nouvelle FABIA perpétue cette tradition et, dans sa quatrième génération, propose pas moins de 13 nouvelles solutions, dont certaines introduites pour la première fois dans dans une Fabia (comme par exemple, un rangement de parapluie intégré dans les portes avant). Pour l'instant, les photos de la voiture la montrent encore sous camouflage, mais ses formes sont bel et bien définitives. Lever de rideau officiel très prochainement. La marque n'en dit pas plus pour l'instant, mais on sait que la Fabia se déclinera à nouveau en break, un type de carrosserie en voie de disparition dans le segment, mais répondant pourtant bien aux besoins des petites familles, par exemple.

