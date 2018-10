La Seat Cupra électrique est parée pour le e-TCR

Cupra est la division sportive du constructeur espagnol et il lui revient aussi de gérer la nouvelle écurie de bolides électriques. Le weekend dernier, à l'occasion de la finale du championnat TCR actuel à Barcelone, Cupra a profité de l'occasion pour évoquer la jonction vers la compétition automobile propre, en l'occurrence le e-TCR.

La Cupra e-Racer répond spécifiquement au cahier des charges de ce championnat inédit, mais on reconnaît évidemment à travers elle la Leon TCR victorieuse cette année. La différence, essentielle, réside dans l'adaptation de deux moteurs électriques produisant de concert un total e 680 ch.

Les promoteurs du TCR et le constructeur Seat veulent ainsi prouver que le championnat -TCR risque d'être non seulement relevé, mais aussi et surtout le théâtre de courses palpitantes. La Cupra e-Racer accuse tout de même 400 kilos de plus sur la balance (par rapport à la Leon TCR), et donc ses 680 ch ne sont pas de trop pour lui permettre de bondir de 0 à 100 km/h en 8,2 secondes.

Cupra espère avoir donné la bonne impulsion qui permettra à d'autres marques d'en faire autant et d'assurer la possibilité d'un championnat varié et relevé D'ici là, la marque espagnole poursuit la mise au point de sa nouvelle "arme verte".