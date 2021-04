La Vantage F1 Edition devient la plus rapide et performante de la gamme Vantage d'Aston MArtin. Elle s'inspire de l'univers de la catégorie reine en sport automobile à laquelle elle participe en tant que voiture de sécurité officielle.

Cette nouvelle série spéciale célèbre surtout le retour de la marque en Formule 1, une première depuis plus de 60 ans. Ce modèle se situe au sommet de la gamme Vantage et se distingue par sa sportivité exacerbée, ce qui séduire la clientèle des amateurs de pilotage fréquentant les circuits. La Vantage est aussi devenue l'une des Safety cars officielles de la saison 2021 de Formule 1. En cas de fait de course (accident), elle intervient pour canaliser la meute de monoplaces, le temps nécessaire. Les Safety cars Aston Martin font leurs débuts ce weekend à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn.

Plus pointue

Pour les ingénieurs impliqués dans son développement, il s'agissait de lui appliquer des améliorations significatives au niveau du châssis et de l'aérodynamisme, axées sur l'amélioration de l'efficacité sur un circuit, sans pour autant compromettre ses capacités sur route, parce que ce bolide reste homologué pour la voie publique, même s'il s'agit de la réplique technique de la Vantage de sécurité officielle en Formule 1. Pour les clients, la proposition est tout simplement passionnante.

Encore plus exclusive, la version cabriolet de la F1 Edition ajoute les plaisirs de la conduite cheveux au vent. © GF

Son V8 biturbo de 4,0 litres gagne 25 ch pour atteindre 535 ch. Le couple reste inchangé à 685 Nm, mais il est disponible plus longtemps. Le besoin de plus de punch a conduit à la modification de la transmission automatique à 8 rapports, en vue de réduire encore les temps de passage. En ce qui concerne le châssis, l'équipe s'est concentrée sur la suspension et la direction, afin d'augmenter la rigidité structurelle de l'avant pour améliorer encore la sensation et la réponse de la direction. Les jantes passent de 20 à 21 pouces chaussées, évidemment, de pneus Pirelli (fournisseur officiel en F1). Un kit aérodynamique améliore les appuis aérodynamiques (200 kg de plus que la Vantage normale à vitesse maximale). Sa teinte est le vert Racing imitant celui de la monoplace de l'écurie Aston Martin Cognizant Formula OneTM. À l'intérieur, la Vantage F1 Edition dispose d'une nouvelle sellerie et de nouvelles garnitures en cuir et Alcantara. La Vantage F1 Edition - disponible en Coupé et Roadster - se distingue en outre par sa calandre à ailettes de série, ses détails extérieurs en fibre de carbone, ses graphismes, ses quadruples échappements.

