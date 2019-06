La Renault Clio, belle et pas bête...

L'ancienne Clio en a fait craquer plus d'un. Et son style était le premier critère d'achat. La nouvelle conserve donc intelligemment ses formes. L'habitacle est par contre entièrement revu et mieux fini. Les classiques cadrans derrière le volant sont remplacés par un écran multifonction sur lequel la carte de la navigation peut s'afficher en grand. On trouve également de série une grande tablette centrale tactile qui commande un système multimédia compatible avec Apple CarPlay et AndroidAuto.

© PG

La Clio fait aussi le plein d'aides à la conduite, dont un freinage automatique d'urgence qui détecte les piétons et cyclistes. En option, elle peut même rouler presque seule : le régulateur de vitesse actif garde ses distances avec le véhicule qui précède et la voiture suit automatiquement les bandes de circulation (lorsque celles-ci sont bien visibles). Mais on préfère prendre le vol...

