Car Design News a organisé la 8ème édition de l'élection du concept-car de l'année pour la publication de CAR design review. La Renault 5 Prototype a été élue Concept-car of the Year par un jury de directeurs de design des plus grandes marques automobiles.

La raison d'être de la Renault 5 Prototype est de montrer la volonté de Renault de démocratiser la voiture électrique en Europe. Les designers Renault ont eu à coeur de revisiter une voiture populaire et essentielle, à l'instar de sa pimpante aïeule en son temps, la fameuse R5 dont beaucoup se souviennent encore avec émotion. La Renault 5 Prototype est une citadine compacte "pleine de charme qui propulse vers l'avenir l'une des stars intemporelles de Renault, avec une touche de modernité 100 % électrique" affirment les responsables de la marque au losange.

La Renault 5 Prototype a été élue Concept-Car de l'année par le prestigieux magazine Car Design News après avoir été en compétition avec les concepts présentés par les constructeurs automobile entre mars 2020 et mars 2021. Car Design Review 8 offre un aperçu de l'année en termes de design et permet de faire le point sur les tendances et les innovations. Le jury est composé d'experts automobiles et de directeurs de design des plus grands constructeurs automobiles. Le véhicule de série dérivé de la Renault 5 Prototype sera dévoilé à l'horizon 2024.

La raison d'être de la Renault 5 Prototype est de montrer la volonté de Renault de démocratiser la voiture électrique en Europe. Les designers Renault ont eu à coeur de revisiter une voiture populaire et essentielle, à l'instar de sa pimpante aïeule en son temps, la fameuse R5 dont beaucoup se souviennent encore avec émotion. La Renault 5 Prototype est une citadine compacte "pleine de charme qui propulse vers l'avenir l'une des stars intemporelles de Renault, avec une touche de modernité 100 % électrique" affirment les responsables de la marque au losange. La Renault 5 Prototype a été élue Concept-Car de l'année par le prestigieux magazine Car Design News après avoir été en compétition avec les concepts présentés par les constructeurs automobile entre mars 2020 et mars 2021. Car Design Review 8 offre un aperçu de l'année en termes de design et permet de faire le point sur les tendances et les innovations. Le jury est composé d'experts automobiles et de directeurs de design des plus grands constructeurs automobiles. Le véhicule de série dérivé de la Renault 5 Prototype sera dévoilé à l'horizon 2024.