Nissan annonce l'arrivée d'une toute nouvelle voiture compacte 100% électrique en Europe, développée sur une base Renault.

Ce modèle succèdera à la Nissan Micra actuelle, qui partage sa base et ses moteurs avec la Renault Clio, et sera construit sur la nouvelle plate-forme CMF B-EV de l'Alliance, qui servira aussi à la prochaine nouvelle Renault 5 électrique et à son extrapolation sportive Alpine. Ce projet devrait se concrétiser, dans les showrooms, dès 2024. Peu de données techniques pour l'instant, sinon que son autonomie électrique atteindrait les 400 km.

La Nissan Micra de demain fera plateforme et moteur communs avec la Renault 5 électriques. © GF

Par contre, les officiels de Nissan insistent : son design est réalisé par Nissan, ce qui lui assurera une personnalité propre, comme en témoigne, de façon encore très dissimulée, le premier cliché officiel. Au sein de l'Alliance Renault-Nissan, on parle de "Smart Differenciation". Cette nouvelle compacte 100% électrique viendra enrichir la gamme 100% électrique de Nissan qui fut bien sûr un précurseur en la matière avec la Leaf (lancée en 2009-2010). Très prochainement, l'Ariya invitera Nissan dans le segment des SUV électriques, très en vogue. La Micra électrique sera fabriquée dans le nord de la France, comme le nouvel utilitaire Nissan Townstar qui, lui, est un clone du Renault Kangoo.

23 milliards

L'Alliance a défini une feuille de route commune pour 2030 dédiée au véhicule électrique et à la mobilité intelligente et connectée, en partageant les investissements au profit de ses trois membres (Renault, Nissan, Mitsubishi) et de leurs clients. Pour accélérer les choses, cette annonce représente un nouvel investissement de 23 millards d'euros dans les cinq prochaines années. Pour renforcer ce processus, les membres de l'Alliance augmenteront l'utilisation de plateformes communes dans les années à venir, passant de 60 % aujourd'hui à plus de 80 % de leurs 90 modèles en 2026. Cela permettra à chaque entreprise de se concentrer davantage sur les besoins de ses clients, de ses modèles emblématiques et de ses marchés clés. À ce titre, Mitsubishi Motors renforcera sa présence en Europe avec deux nouveaux modèles dont le nouveau ASX basé sur des best-sellers de Renault.

