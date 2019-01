La Peugeot Rifter : la rupture...

Après le nouveau Citroën Berlingo et son clone l'Opel Combo, voici le troisième larron de la bande, qui reprend la base technique de ses cousins, mais change de nom : le ludospace Peugeot ne s'appelle plus Partner mais bien Rifter. Le but est de créer une " rupture " par rapport à l'ancien modèle et de s'émanciper du monde des utilitaires, dont est issu cet engin.