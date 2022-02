Peugeot poursuit l'électrification de sa gamme avec une variante électrique de la populaire 308. Cette e-308 arrivera sur le marché en 2023 et aura une autonomie d'environ 400 km, ce qui semble prometteur.

Peugeot a déjà dans sa gamme les e-208 et e-2008 100% électriques, ainsi que de nombreuses versions hybrides. La nouvelle 308 dispose également d'une version hybride plug-in, qui sera bientôt rejointe par une version entièrement électrique. Naturellement, cette e-308 utilise un groupe motopropulseur similaire à celui de la e-208 et de la e-2008, qui a également été améliorée.

Rechargée en 30 minutes

Cette upgrade améliore légèrement les prestations : le modèle possède une puissance de 156 ch et d'un couple de 270 Nm alors que le pack de batteries passe également à une capacité de 54 kWh et utilise désormais la technologie NMC. Le système électrique 400V de l'e-308 a une puissance de charge maximale de 100 kW, ce qui permet de recharger la batterie de 10 à 80 % en 30 minutes. Le temps de charge sur une prise normale est d'environ 5 heures.

La carrosserie de la Peugeot e-308 sera également légèrement modifiée pour améliorer l'aérodynamisme et ainsi atteindre une autonomie de 400 km. C'est une autonomie très importante pour une voiture électrique de ce segment. A l'extérieur, la 308 électrique se reconnaît à quelques touches de bleu. Le prix n'est pas encore connu, mais il sera dévoilé à l'approche du lancement en 2023.

