Peugeot chasse désormais ouvertement sur les terres des marques premium, avec des modèles stylés et de qualité. C'est le cas du dernier break 508, arrivé sur le marché quelques mois après la berline éponyme.

Vu de l'extérieur, ce break affiche une silhouette fluide au pavillon profilé et des portes sans encadrement de vitre, tel un coupé. A l'intérieur, l'on découvre un habitacle chic, revêtu de matériaux haut de gamme. Mais le tout petit volant à fond plat pourra déconcerter certains conducteurs, qui regretteront aussi la piètre visibilité périphérique et la résolution très basique de la caméra arrière. Hormis ces fausses notes, on se sent bien à bord et le modèle est proposé avec un large éventail d'équipements de confort, y compris quelques gâteries, comme les sièges avant à fonction massage, par exemple. L'habitabilité arrière se contente d'être correcte. Quant au coffre, il n'est pas géant, mais facile à charger, grâce à des parois latérales bien planes. Sous le capot, on ne trouve pas de nobles moteurs à six cylindres comme chez les constructeurs allemands premium, mais uniquement des quatre cylindres, à essence (180 ou 225 ch) ou diesel (130, 160 ou 180 ch). Une version hybride plug-in de 225 ch est aussi proposée : elle offre une autonomie théorique de 60 km en mode électrique (cycle NEDC). Pour cet essai, nous avons choisi le 1.5 diesel d'entrée de gamme. Un moteur silencieux, doux et très sobre, mais un peu creux à bas régime et associé à une boîte manuelle à la commande rêche. On vous conseille la boîte automatique à huit vitesses, nettement plus agréable. Dans tous les cas, ce break français présente une tenue de route à la fois efficace, amusante et sécurisante. Le tout sans sacrifier le confort de suspension, toujours très soigné. Ce break séduit donc à l'oeil comme à la conduite. A part le nom, il a finalement tout d'un modèle premium, mais avec un bien meilleur rapport prix/équipement... Par Olivier Maloteaux.