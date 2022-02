La nouvelle MG5 Electric sera livrable dans toute l'Europe dès le mois de marsà partir de 33.985 euros TVAC. Il s'agit du 4ème modèle de la gamme MG et du premier break 100% électrique au monde.

La MG5 Electric est un break familial entièrement équipé, pratique et surtout financièrement accessible, disponible en deux niveaux de finition et quatre couleurs de carrosserie. Aujourd'hui, le marché des véhicules électriques connaît une croissance régulière, mais la plupart des nouveaux modèles électriques sont des produits haut de gamme dans la tranche de prix supérieure. Dans le même temps, la demande de voitures familiales entièrement électriques, mais surtout abordables pour un large public, ne cesse de croître. La nouvelle MG5 Electric veut répondre à cette demande. Avec ses 4.600 mm de long, 1.818 mm de large et 1.543 mm de haut, elle possède un intérieur spacieux pour toute la famille, ainsi qu'un coffre généreux de 479 litres, dont la capacité peut être portée à 1.367 litres lorsque la banquette arrière (60/40) est rabattue.

Parmi les autres atouts pratiques de la MG5 Electric, on retiendra encore une capacité de remorquage maximale de 500 kilos, avec un poids maxi sur flèche de 50 kilos, ainsi qu'un toit qui peut supporter une charge de 75 kilos. Au lancement, la MG5 Electric sera disponible avec une batterie de 61,1 kWh (Long Range) et une autonomie confortable de 400 km (WLTP). Les roues avant sont entraînées par un moteur électrique qui délivre 115 kW (156 ch) pour un couple de 280 Nm. La version Standard Range avec une batterie de 50,3 kWh et une autonomie de 320 km (WLTP) sera commercialisée ultérieurement. Dans cette variante, le moteur électrique délivre 130 kW (177 ch) et 280 Nm. Les versions Standard et Long Range sont toutes deux équipées d'une prise de recharge en courant alternatif (AC) triphasé d'une puissance pouvant atteindre 11 kW.

Toutes deux proposent également la charge rapide en courant continu (DC) à une puissance jusqu'à 87 kW, ce qui permet de recharger la batterie à 80 % en 40 minutes environ. Deux finitions sont disponibles: Comfort avec un équipement de série déjà très fourni (clim' jantes en alliage de 16", aide au stationnement, ...) et Luxury encore plus complète (clim' électronique, sellerie cuir, caméra 360°, ...). La nouvelle MG5 Electric arrivera dans les MG Brand Stores en mars 2022 et sera le quatrième modèle de la gamme aux côtés de la MG EHS Plug-in Hybrid, de la MG ZS EV restylée et de la MG Marvel R Electric.

