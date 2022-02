La Kawasaki Versys 650 est l'un des trails les plus vendus de sa catégorie. Ce succès, la Versys le doit à sa très grande polyvalence. Cette année, le modèle a été entièrement renouvelé.

Pour le millésime 2022, la Versys 650 s'offre une toute nouvelle livrée et reçoit un équipement plus généreux qui comprend notamment l'antipatinage et un écran TFT couleur. Avec son moteur bicylindre parallèle au couple généreux, ses suspensions réglables et ses roues de 17", cette Kawasaki peut en outre se targuer d'un comportement aussi intuitif qu'efficace, et ce même si l'état de la route vient à se dégrader. Les lignes de la moto sont indéniablement typées Kawasaki et sont rehaussées par la présence d'un éclairage 100% à LED.

Que ce soit dans sa partie supérieure ou au niveau des flancs, le nouveau carénage assure une meilleure protection au vent pour le pilote. Avec la nouvelle bulle ajustable en 4 positions, voilà qui permet d'améliorer le confort sur longue distance. Derrière le nouveau carénage, on trouve un écran TFT couleur de 10,9 cm. De type multifonctionnel, il assure un affichage clair et explicite de toutes les informations importantes et est compatible Bluetooth: le pilote peut ainsi se connecter à la moto grâce à une nouvelle version de l'appli Rideology.

La nouvelle Versys 650 est disponible dès à présent chez les concessionnaires Kawasaki, au prix de 8.599 euros TVAC. Signalons encore que pour les titulaires du permis de conduire A2, la nouvelle Versys 650 existe aussi en version 35 kW.

