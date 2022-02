L'actuelle Ford Mondeo disparaîtra du marché cette année et sa remplaçante a déjà été révélée. Reste à savoir si elle sera vendue en Belgique ?

Les berlines classiques ont de plus en plus de mal à s'imposer sur le marché européen, qui est complètement sous le charme et la domination des très populaires SUV et crossovers. Face à un constat bassement économique, de nombreux modèles de ces berlines sont purement et simplement retirés de la gamme. Un sort qui concerne par exemple l'actuelle Ford Mondeo, qui tire sa révérence à la fin de cette année. Evidemment, les observateurs s'attendaient à la voir remplacée par un SUV, mais depuis peu Ford semble semer le trouble en confirmant la commercialisation de la sixième génération, en Chine. On rappelle que le nom Mondeo existe depuis 30 ans et que le modèle a été fabriqué très longtemps (les 4 premières générations), en millions d'exemplaires à l'usine de Genk, en Belgique, jusqu'à la fermeture du site, en 2014.

Ses faux airs de Mustang lui confèrent un certain cachet © GF

Cette nouvelle Mondeo serait, dans un premier temps, commercialisée sur le marché chinois où elle est fabriquée par l'entreprise Changan. Une expédition en Europe ne figure pas au rang des priorités, mais rien n'est à exclure. D'autant qu'avec ses faux airs de Mustang, la Mondeo VI pourrait intéresser des fanatiques de la marque à l'ovale bleu. Cette nouvelle génération grandit, mesurant 4,94 m, soit 6 cm de plus que le modèle actuel. La voiture est également plus large de 2,3 cm et son empattement est de 2,95 m, soit 10 cm de plus qu'auparavant.

