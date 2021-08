La citadine polyvalente de la gamme Skoda vient d'être totalement renouvelée. Sous une robe sans surprise bien dans le style de la marque, la Fabia abrite la plate-forme des actuelles VW Polo et Seat Ibiza et des mécaniques reprises de l'ancien modèle. Son prix de base devrait rester juste sous la barre des 16.000 euros.

Après trois générations et plus de 4,5 millions d'exemplaires écoulés depuis 1999, la Skoda Fabia de 45ème génération débarque... Basée sur la plate-forme MQB-AO du groupe Volkswagen (comme ses cousines Polo et Ibiza), la nouvelle Fabia se veut le véhicule le plus spacieux de son segment, au prix toutefois d'un encombrement à la hausse puisque la petite Tchèque franchit désormais la barre des 4 m (4, 11 m de longueur totale). Le coffre, qui était déjà le plus grand du segment, "cube" désormais 380 litres (+ 50 litres). A défaut d'une ligne très personnelle, la Fabia présente des proportions bien équilibrées, des phares avant aux lignes incisives et des feux arrière dotés de la toute dernière technologie LED. À l'intérieur, le tableau de bord avec un écran central indépendant et le combiné d'instruments numérique en option retiennent d'emblée l'attention. L'infodivertissement et la connectivité sont résolument dans le coup. Les niveaux de finition Active, Ambition et Style seront disponibles dès le lancement sur le marché, ainsi qu'une édition spéciale First Edition. Quant à la version sportive Monte Carlo, elle suivra ultérieurement. Au plan mécanique, 5 moteurs à essence (tous des tricylindres, sauf le 1.5 qui est un 4 cylindres - pas de diesel) issus de la génération Evo actuelle du groupe Volkswagen offrent des puissances allant de 48 kW (65 ch) à 110 kW (150 ch). L'aérodynamisme de pointe avec un coefficient de traînée (C x ) de 0,28 et le réservoir à carburant de 50 litres en option autorisent une autonomie de plus de 900 km selon le cycle WLTP. Un châssis surbaissé (-15 mm) à la suspension plus ferme est proposé en ioption, tout comme le pack Rough Road qui offre une garde au sol majorée de 15 mm et fait appel à des ressorts de suspension spécifiques. Quant aux équipements "Simply Clever" si appréciés dans les Skoda, ils sont bien sûr au rendez-vous. Outre le traditionnel parapluie dans la porte conducteur ou le grattoir à givre logé dans la trappe à carburant, on retiendra notamment l'apparition d'un port USB-C sur le rétroviseur intérieur (option sur la finition Style), pour faciliter le montage d'une dashcam, ou encore la greffe d'une poche de rangement sous le cache-bagages, capable d'accueillir des objets jusqu'à 3,5 kilos.

