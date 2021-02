La marque de luxe du groupe PSA enrichit son offre avec la DS4, une 5 portes élégamment dessinée aux allures de crossover, qui se décline d'emblée en version hybride rechargeable.

La DS4 première du nom a quitté le catalogue en 2018. Elle fait à présent son grand retour sous la forme d'une voiture au style et à la technique plus actuels. Conformément à la nomenclature utilisée par la marque française, la DS4 s'insère entre la DS3 et la DS7. Longue de 4,40 m, la DS4 appartient au segment C (celui de la VW Golf...) où elle se démarque par son concept à mi-chemin entre la 5 portes classique et le crossover.

Conformément à la philosophie de la marque, le modèle se distingue par sa carrosserie aux accents raffinés et originaux, comme, par exemple, ses gantes profilées de 20". Ce qui n'empêche pas la DS4 de se vouloir pratique à l'usage grâce notamment à un coffre de 440 litres. Cette nouvelle DS repose sur la plate-forme EMP2, déjà utilisée par plusieurs modèles récents du groupe PSA, et qui présente l'avantage de pouvoir recevoir différentes motorisations thermiques, hybrides ou 100% électriques. C'est ainsi que ce crossover débute sa carrière avec sous le capot un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 225 ch, qui associe le bloc PureTech 1.6 essence de 180 ch, accouplé à une boîte automatique à 8 rapports, et un moteur électrique de 110 ch. Cette DS4 E-Tense est équipée d'un pack de batteries d'une capacité de 12,4 kWh qui lui procure une autonomie électrique de 50 km. La palette des motorisations comprend encore les tricylindres 1.2 essence de 110 et 130 ch, également associés à une transmission automatique. Pour le reste, pas de motorisation diesel au programme, ni curieusement, de motorisation full électrique.

Côté finitions, DS propose trois exécutions différentes: la DS4 "normale", la Performance Line et la Cross au style "aventureux". Le style élégant de la caisse se prolonge dans l'habitacle, qui se distingue par différents accents spécifiques comme le sélecteur de boîte stylisé, ou encore une finition résolument premium. Terminons en signalant que la DS4 possède différents équipements dernier cri comme le DS Drive Assist 2.0, qui autorise une conduite semi-autonome. La nouvelle DS4 est attendue dans les DS Stores pour la fin de l'année. Les tarifs ne sont pas encore connus.

