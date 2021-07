A une époque où il n'y en a plus que pour la voiture électrique, certains constructeurs ne renoncent pas à alimenter la passion des bolides thermiques de haut vol. La preuve par les nouvelles RS 3 d'Audi.

La super-sportive compacte d'Audi, porte d'entrée à son univers RS, ravira les amateurs de bolides survitaminés. Doté de cinq cylindres et fort de 400 ch, le moteur de la berline (disponible en Sportback 5 portes ouBerline 4 portes) compacte est considéré par les passionnés comme un générateur à sensations fortes, grâce notamment à son timbre envoûtant. Dans cette nouvelle évolution, le bloc développe à présent 500 Nm de couple et reçoit un nouveau calculateur qui dope la réactivité à tous les étages. Visuellement, la RS 3 se rend plus agressive que jamais grâce à sa carrosserie élargie et un échappement sport RS plus présent. Cela dit, et pour la première fois, le système d'échappement comporte un dispositif de commande des clapets variable pour générer tantôt une sonorité très présente, tantôt un timbre plus civilisé.

En version Berline à 4 portes, la RS 3 dégage une forme d'originalité... en particulier dans ce vert flash. © GF

La nouvelle Audi RS 3 est aussi la première Audi à être équipée de série d'un répartiteur de couple "Torque Splitter" qui remplace le différentiel arrière. Ce dispositif est un gage de sportivité, mais aussi de sécurité par l'adhérence qu'il procure à la voiture. Par ailleurs, pour le côté récréatif, ce dispositif offre surtout un mode drift, pour permettre aux "grands enfants" de générer des dérapages contrôlés (sur des routes fermées, de préférence). La suspension sport RS de série comporte des amortisseurs de conception nouvelle et en option la voiture peut s'équiper de la régulation adaptative de l'amortissement qui ajuste en permanence et individuellement chaque amortisseur à l'état de la route. Pour magnifier encore l'expérience de la conduite sportive, de nouveaux freins XXL sont prévus. Pour le reste, tout l'équipement moderne est également de la partie, comme les phares à diodes matricielles et le tableau de bord digital de dernière génération qui, spécifiquement pour cette RS, affiche les informations dans un style voiture de course. Autre équipement disponible pour la première fois sur l'Audi RS 3, un affichage tête haute.

Le tableau de bord digital propose un affichage typé "compétition". © GF

Les Audi RS 3 Sportback et RS 3 Berline pourront être commandées dès la fin du mois de juillet 2021 en Europe. Les nouveaux modèles RS 3 arriveront chez les concessionnaires à la fin du mois d'octobre. Les prix de la RS 3 Sportback démarrent à 61.900 euros, tandis que la RS 3 Berline est affichée à partir de 63.300 euros.

