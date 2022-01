Le constructeur chinois Nio mise beaucoup sur sa berline ET5, une voiture parfaitement adaptée au marché européen et qui revendique jusqu'à 1000 km d'autonomie. Elle arrive en Europe dès 2022.

NIO a déjà présenté une grande berline luxueuse, l'ET7, voici à présent l'ET5, plus compacte (tout est relatif, 4,79 m tout de même) qui s'attaque frontalement à la Tesla Model 3, le modèle électrique qui cartonne actuellement sur le Vieux continent. La NIO est mue par deux moteurs électriques, l'un de 150 kW à l'avant et l'autre de 210 kW à l'arrière, ce qui génère une puissance combinée de plus de 480 ch et un couple de 700 Nm. Le constructeur chinois annonce des performances supérieures à celles de la Tesla Model 3.

Design simple et élégant, NIO possède dans ses rangs des designers européens. © GF

150 kWh

Là où NIO veut frapper fort, c'est en matière d'autonomie. L'ET5 propose diverses tailles de batteries. Le pack 75 kWh promet 550 km d'autonomie, tandis que celui de 100 kWh fait passer le niveau à plus de 700 km. NIO prépare aussi un pack 150 kWh qui permettrait d'atteindre le seuil psychologique des 1000 km. Cela dit ces chiffres découlent de la procédure d'homologation chinoise (CLTC), fort différente des normes WLTP européennes, plus réalistes. L'autonomie ren conditions réelles risque donc d'être bien en dessous de ces annonces, cela dit même en tenant compte d'une marge de correction importante, le rayon d'action de la NIO la situera de toute façon au sommet de la catégorie. Après la Chine, la marque annonce une commercialisation en Europe en passant d'abord par la Norvège, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède dès 2022, à un prix concurrent celui de la Tesla Model 3.

