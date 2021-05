La troisième génération de C3 vient de passer la barre du million d'exemplaires commercialisés depuis son lancement fin 2016.

La troisième génération de Citroën C3 vient d'atteindre le million d'exemplaires produits à l'usine de Trnava, en Slovaquie. Elle a pris en 2016 la suite des première et deuxième générations, apparues respectivement en 2002 et 2009. La C3 actuelle a donné une importante impulsion à Citroën en apportant une nouvelle identité stylistique qui se retrouve sur les modèles actuels de la gamme de la marque aux chevrons.

La C3 s'est classée en 2020 parmi le top 7 des acteurs majeurs du segment B en Europe. Elle se place même dans le top 3 des modèles les plus vendus de son segment sur des marchés comme la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Portugal, le Danemark, la Slovaquie et la Bulgarie. Le modèle capitalise sur son confort moelleux typé Citroën et sur ses multiples possibilités de personnalisation, bien plus nombreuses que de coutume au sein de sa catégorie. C'est ainsi que depuis 2020, la C3 se décline en pas moins de 97 combinaisons extérieures différentes! 65% des ventes mondiales du modèle concernent d'ailleurs des versions bicolores. Chez nous, la combinaison la plus vendue est le blanc Banquise associé au Color Pack Red.

La troisième génération de Citroën C3 vient d'atteindre le million d'exemplaires produits à l'usine de Trnava, en Slovaquie. Elle a pris en 2016 la suite des première et deuxième générations, apparues respectivement en 2002 et 2009. La C3 actuelle a donné une importante impulsion à Citroën en apportant une nouvelle identité stylistique qui se retrouve sur les modèles actuels de la gamme de la marque aux chevrons. La C3 s'est classée en 2020 parmi le top 7 des acteurs majeurs du segment B en Europe. Elle se place même dans le top 3 des modèles les plus vendus de son segment sur des marchés comme la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Portugal, le Danemark, la Slovaquie et la Bulgarie. Le modèle capitalise sur son confort moelleux typé Citroën et sur ses multiples possibilités de personnalisation, bien plus nombreuses que de coutume au sein de sa catégorie. C'est ainsi que depuis 2020, la C3 se décline en pas moins de 97 combinaisons extérieures différentes! 65% des ventes mondiales du modèle concernent d'ailleurs des versions bicolores. Chez nous, la combinaison la plus vendue est le blanc Banquise associé au Color Pack Red.