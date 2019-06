Après Tesla, Jaguar et Audi, c'est au tour de Mercedes de lancer son SUV électrique, l'EQC, qui annonce une large famille de voitures à piles. Son gabarit le situe entre les Jaguar I-Pace et Audi e-tron, au tarif similaire.

La présentation intérieure est chic et une commande vocale évoluée permet de piloter la plupart des fonctions de bord du bout des lèvres. A l'arrière, l'espace est très correct, mais on ne trouve pas ici de banquette coulissante ni inclinable. Quant au coffre, il est à peine plus grand que celui d'un break Classe C...

