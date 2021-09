Après le vaisseau amiral EQS, Mercedes-Benz dévoile son EQE, le modèle de gabarit inférieur (comparable à la celui de la Classe E), qui rassemble tout pour s'opposer aux Tesla S, mais aussi Porsche Taycan et Audi e-tron GT.

Pour le design, la berline de standing électrique reste très proche de sa grande soeur (EQS), avec un profil pur de mammifère marin, très fluide et athlétique. En termes de dimensions extérieures (longueur/largeur/hauteur : 4 946/1 961/1 512 millimètres), l'EQE, plus courte que l'EQS, se compare davantage à une CLS actuelle. Son empattement atteint la confortable longueur de 3,12 m, de quoi garantir plus de confort (en centimètres d'aisance, surtout) qu'à bord de l'actuelle Classe E (son alter ego thermique dans la gamme à l'étoile). La capacité du coffre est de 430 litres. Dans l'habitacle, même impression de déjà-vu (EQS) avec, en acteur principal, l'hyper-écran MBUX. La batterie énergétique utile d'environ 90 kWh autoriserait jusqu'à 660 km d'autonomie, l'EQE vise donc un public de rouleurs intentifs. Dans le meilleur des cas, il suffirait de 15 minutes pour regagner 250 km d'autonomie, ce qui rendrait la EQE aussi libre et polyvalente (usage pendant les vacances, taxis) qu'un modèle thermique équivalent.

A bord on retrouve l'hyper-écran de la grande soeur, l'EQS. © GF

Options "over-the-air"

A l'instar de l'EQS, l'EQE offre la possibilité d'activer des fonctions entièrement nouvelles du véhicule par le biais de mises à jour OTA (Over the Air) dans de nombreux domaines fonctionnels. Cela signifie qu'après l'achat et la configuration initiale de la voiture neuve, certains équipements de l'EQE peuvent être adaptés en fonction des préférences personnelles. La navigation planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus confortable, en tenant compte des arrêts de recharge, en fonction de nombreux facteurs, et réagit dynamiquement aux embouteillages ou à un changement de style de conduite. Le système vérifie si la capacité de la batterie disponible est suffisante pour revenir au point de départ sans recharge. Les bornes de recharge ajoutées manuellement le long de l'itinéraire sont privilégiées dans le calcul de l'itinéraire. Les coûts de l'électricité prévus par arrêt de charge sont calculés. La première EQE à parvenir sur le marché sera l'EQE 350, de 288 ch. Le prix n'est pas encore connu, mais on "l'espère" proche des 100.000 euros.

