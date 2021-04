La nouvelle Maserati MC20 a reçu le prix " Best of the Best " lors des Red Dot Awards 2021, dans la catégorie Design Produit.

Les Red Dot Awards sont organisés par le Design Zentrum Nordrhein Westfalen en Allemagne depuis 1955. Ce concours international de design évalue et sélectionne les produits les plus innovants, intelligents, fonctionnels et originaux d'un point de vue esthétique. Chaque année, cet événement récompense l'excellence en matière de conception et de communication de produit et de marque à l'échelle mondiale, selon des critères qui tiennent compte du contexte socioculturel. Un jury de 50 experts internationaux distingue les produits de près de 50 catégories, dans les domaines de la mode, des accessoires, du mobilier ou encore de l'automobile.

La MC20, dessinée au Centro Stile Maserati de Turin, allie élégance et sportivité. Elle ambitionne d'annoncer le début d'une nouvelle ère pour la marque au trident. L'accent mis sur la performance a inspiré la conception d'une voiture à l'aérodynamique épurée et aux formes inimitables. Cette nouvelle supercar incarne la vitesse à l'état pur, avec le style Maserati. La MC20 se veut fonctionnelle dans les moindres détails de sa conception : d'une beauté à couper le souffle, les portes papillon améliorent également l'ergonomie de la voiture et permettent un accès optimal à l'intérieur de l'habitacle.

Développée par le Maserati Innovation Lab et construite dans l'usine historique de Modène, la MC20 de Maserati est une voiture 100 % italienne. Derrière son allure qui ne laissera personne indifférent se cache une personnalité réellement sportive, grâce au nouveau moteur V6 Nettuno de 630 ch qui permet de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2,9 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de plus de 325 km/h. Conçu, élaboré et construit entièrement par Maserati, ce moteur breveté intègre une technologie de combustion à préchambre dérivée de la Formule 1.

