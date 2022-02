Le préparateur allemand Brabus a l'habitude de nous surprendre avec des Classe G et autres Mercedes fortes de 800 ou 900 ch. Cette fois, le spécialiste de la démesue s'attaque à la KTM 1290 Super Duke R EVO.

Cette version du roadster autrichien est la plus puissante, sportive et évolué de la gamme, et ne manquait donc pas de personnalité. Mais en passant par les ateliers de Brabusla moto accède à la très haute exclusivité. Il n'y aura en effet que 154 exemplaires de cette KTM Brabus 1300 R, soit 77 des deux coloris proposés. Pour l'anecdote, 77 correspond à l'année de la fondation de Brabus (1977).

Petit clin d'oeil aux voitures Brabus, le cerclage de diodes de phares. © GF

Commande online

La moto conserve ses 180 ch et 140 Nm, un niveau tout à fait dans l'esprit du tuner déjanté. La personnalisation se concentre donc sur l'apparence, notamment à travers l'ajout de jantes forgées Brabus Monoblock Z à neuf rayons, des éléments de carrosserie en carbone haut de gamme, une selle chauffante réalisée sur mesure et recouverte d'une housse look Alcantara matelassé, un phare avant rond inédit et un échappement Brabus. Une quantité de pièces en aluminium anodisé hausse le ton brut et rebel de la moto, et le logo Brabus est repris un peu partout. Résultat: un roadster dégageant puissance et sophistication extrêmes. Disponible en exclusivité sur la page web de pré-commande de KTM, 77 heures après l'embargo fixé à ce 14 février 15h.

