Avec l'arrivée des nouvelles 500X et Tipo Hybrid, tous les modèles de la gamme Fiat sont à présent électrifiés, ce qui signifie qu'ils bénéficient à tout le moins d'un hybridation légère.

Fiat vient de présenter les nouvelles 500X Hybrid et Tipo Hybrid, complétant ainsi l'électrification de sa gamme. Ce programme a débuté avec la 500 Hybrid et la Panda Hybrid, et s'est poursuivi avec la New 500 et l'Ulysse, tous les deux dotés d'une motorisation électrique.

Vient maintenant le lancement des nouvelles 500X et Tipo, avec la nouvelle motorisation hybride 48 Volt. Le secret des performances de la 500X Hybrid et de la Tipo Hybrid réside dans la synergie entre le moteur FireFly de nouvelle génération,un 4 cylindres turbo à essence de 1,5 litre qui peut délivrer jusqu'à 130 ch pour un couple de 240 Nm, et le moteur électrique de 48 Volt et 15 kW, contrôlé par la nouvelle transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. Grâce à la technologie hybride avancée, la puissance du FireFly est soutenue par un moteur électrique qui améliore l'efficacité et la dynamique du véhicule. La voiture peut également se déplacer avec le moteur à combustion interne éteint. Il s'agit de la première Fiat Hybrid qui utilise le moteur électrique en déconnectant complètement le moteur à essence, qui peut rester au ralenti jusqu'à 47% du temps selon le cycle total WLTP.

Dans le seul cycle urbain, ce pourcentage s'élève à 62 %. "Par conséquent, le nouveau 48-Volt Hybrid est un moteur à essence qui consomme moins qu'un diesel en cycle urbain (WLTP) : 4,7 L/100 km contre 5,0 L/100 km pour le moteur diesel 1,6 de la Tipo; 5,1 L/100 km contre 5,4 L/100 km pour le moteur diesel 1,6 de la 500X." affirme-t-on chez Fiat. Les avantages du nouveau moteur hybride 1.5 T4 à 48 volts sont encore plus importants que ceux du précédent 1.3 T4 (500X) : dans la nouvelle version, la consommation de carburant - et donc les émissions de CO2 - sont jusqu'à 11% inférieures (cycle WLTP). L'alimentation électrique seule peut également être utilisée dans le cadre de la fonction e-creeping, pour effectuer une série de courts mouvements en avant sans pression sur l'accélérateur, par exemple dans un embouteillage (e-queueing).

La voiture peut également être garée en mode 100% électrique, soit en première vitesse, soit en marche arrière (e-parking). En outre, l'alimentation hybride est conçue pour récupérer l'énergie lors du freinage et de la décélération. Les commandes de la Fiat 500X Hybrid et de la Tipo Hybrid, produites respectivement à l'usine de Melfi en Italie et sur le site de Tofas en Turquie, ont débuté en février pour les principaux marchés européens. Les voitures seront disponibles chez les concessionnaires à partir d'avril.

