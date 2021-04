Les SUV sont impitoyables. Ils poussent à la retraite les berlines et breaks pourtant (souvent) plus adaptés, pratiquement, au quotidien des familles. La Mondeo va donc quitter le catalogue de Ford Europe.

La Mondeo, c'est une carrière de près de 30 ans et quatre générations. Ce modèle remplaçait la Sierra. Un modèle important en Belgique, parce qu'il s'agit d'un modèle ayant connu une belle carrière, mais aussi parce que les trois premières générations ont été produites dans le Limbourg, à Genk. La quatrième et actuelle Mondeo est partie sur les chaînes de Valence, en Espagne. En mars 2022, le modèle tirera sa révérence et à l'heure de rédiger ces lignes, une descendante directe n'est pas prévue. Dommage, la Mondeo s'était convertie à l'électrification avec des versions hybrides convaincantes, et pour mieux résister au segment premium, avait même été déclinée dans une version luxueuse Vignale. Ford laissera ainsi plus de champs à ses SUV, dont le Kuga. Dommage, la Mondeo était réputée pour être l'une des berlines les plus homogènes de sa catégorie. Confortable, bien équipée et surtout douée d'un comportement dynamique très efficace. Et tout cela avec un rapport prix/équipement des plus avantageux. Oui, mais... Une partie de la clientèle cédant de plus en plus aux charmes des SUV, la rentabilité était devenue trop risquée pour relancer une 5e génération.

La Mondeo, c'est une carrière de près de 30 ans et quatre générations. Ce modèle remplaçait la Sierra. Un modèle important en Belgique, parce qu'il s'agit d'un modèle ayant connu une belle carrière, mais aussi parce que les trois premières générations ont été produites dans le Limbourg, à Genk. La quatrième et actuelle Mondeo est partie sur les chaînes de Valence, en Espagne. En mars 2022, le modèle tirera sa révérence et à l'heure de rédiger ces lignes, une descendante directe n'est pas prévue. Dommage, la Mondeo s'était convertie à l'électrification avec des versions hybrides convaincantes, et pour mieux résister au segment premium, avait même été déclinée dans une version luxueuse Vignale. Ford laissera ainsi plus de champs à ses SUV, dont le Kuga. Dommage, la Mondeo était réputée pour être l'une des berlines les plus homogènes de sa catégorie. Confortable, bien équipée et surtout douée d'un comportement dynamique très efficace. Et tout cela avec un rapport prix/équipement des plus avantageux. Oui, mais... Une partie de la clientèle cédant de plus en plus aux charmes des SUV, la rentabilité était devenue trop risquée pour relancer une 5e génération.