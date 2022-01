On le sait, le Salon de Bruxelles n'aura pas lieu au Heysel comme de coutume. En lieu et place, les constructeurs auto et moto ont prévu différentes actions "Salon" dans leurs réseaux de distribution respectifs. Pour accompagner ces initiatives, la Febiac, organisateur historique du Salon, installera un Rooftop Studio pop-up sur le toit de l'emblématique Palais 5 de Brussels Expo, face à l'Atomium.

Lors d'un salon traditionnel, la Febiac accueille a? Brussels Expo plus de 1.400 journalistes actifs pour tous les me?dias du pays. Les influenceurs opeérant dans le domaine de la mobilite? ne sont pas non plus oublie?s. Cette anne?e, la Febiac leur offre une occasion exceptionnelle d'informer le public et de de?battre sur tous les aspects de la mobilite? individuelle depuis un studio unique en son genre.

Le centre de gravite? commercial de la 99e e?dition du Brussels Motorshow sera certes le re?seau de concessionnaires des marques mais le Rooftop Studio permettra au Heysel de conserver son statut de centre ne?vralgique. Construit entie?rement en verre et implante? a? une hauteur de 45 me?tres, ce studio de production offrira une vue panoramique ine?dite et impressionnante. La Fe?de?ration belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle utilisera ce studio, d'ou? des e?missions seront diffuse?es, comme lieu de rencontre pour tous les partenaires, me?dias, journalistes et influenceurs. De cette fac?on, malgre? toutes les restrictions dues au Covid-19, la dynamique du Salon de Bruxelles est pre?serve?e afin que toutes les marques et leurs concessionnaires puissent pre?senter leurs nouveaute?s en janvier prochain.

