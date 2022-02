Le jury de la 37e édition du Festival Automobile International attribue le prix de "Plus Belle Voiture de l'Année 2021" à la nouvelle berline compacte de DS, présentée l'an dernier.

Décidés par un Jury d'experts et passionnés issus du sport automobile, de l'architecture, de la mode, du design, de la culture et des media, les Grands Prix du Festival Automobile International (créés en 2006) récompensent les plus beaux projets automobiles et artistiques de l'année écoulée. Le jury est composé de personnalités connues et/ou influentes, comme Anne Asencio (Vice-Présidente Design Expérience Dassault Systems), Paul Belmondo (ex pilote automobile, consultant TV), Etienne Gernelle (Président Directeur Général du Point), Patrick Pruniaux (Président de Girard-Perregaux), Isabelle Schlumberger (Directrice Générale Marketing JCDecaux) ou encore Ari Vatanen (ex pilote rallye et ancien député européen). Cette année, le prix de Plus Belle Voiture de l'Année revient donc à la DS 4 de seconde génération. La berline française se profile en alternative chic aux sacro-saintes concurrentes allemandes premium, plus "sérieuses". On rappelle que la marque DS n'existe que depuis 2014 et conserve l'ambition (au sein du Groupe Stellantis) d'incarner précisément le savoir-faire français du luxe dans l'industrie automobile. Les détracteurs qualifent simplement les DS de "Citroën un peu plus luxueuses"... Jeune mais ambitieuse, la marque prévoit de ne commercialiser, dès 2024, que des nouveautés 100 % électrique. Présente dans 41 pays, la marque DS a créé et développe un réseau de distribution exclusif qui compte plus de 400 DS Stores à travers le monde. Les autres récompenses (automobiles) du Festival Automobile International ont élu la Ferrari Daytona SP3 (plus belle supercar), la Peugeot 9X8 (plus belle hypercar) et la Renault 5 prototype (plus beau prototype).

