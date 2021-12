La Spring, première Dacia électrique, a été récompensée par le prix "Good Deal" des Automobile Awards 2021.

À peine lancée, la Dacia Spring se voit déjà récompensée par le prix "Good Deal 2021" aux Automobile Awards. Décerné par un jury de 18 journalistes, ce prix récompense la voiture offrant le meilleur rapport prestations/prix parmi les modèles proposés à moins de 20.000 euros. Après la Sandero en 2020, c'est au tour de la Spring de rafler la mise. Véhicule 100% électrique, elle combine économie à l'achat et à l'usage. Avec ce modèle, Dacia a frappé fort. Cette citadine 100% électrique, fabriquée en Chine, est la voiture électrique la plus accessible du marché.

Véhicule contemporain répondant aux besoins essentiels, la Spring est à la fois légère, compacte et proposée à un prix imbattable: à partir de 17.190 euros sur notre marché. Grâce à son gabarit contenu et son autonomie idéale pour les déplacements du quotidien (jusqu'à 305 kilomètres en cycle WLTP City) en ville ou à la campagne, elle offre facilité et polyvalence d'usage, tout en ne nécessitant pas d'infrastructure de recharge coûteuse: son pack de batteries de 27,4 kWh "fait le plein" en une (courte...) nuit sur une simple prise domestique.

Avec plus de 40.000 commandes en 8 mois, la Spring connaît un excellent démarrage commercial. Elle convainc à la fois des clients déjà familiers de la marque Dacia mais également des nouveaux clients, séduits par son prix, nettement inférieur à celui des voitures électriques les moins chères de la concurrence.

