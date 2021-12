La stratégie de démocratisation de la voiture électrique selon Dacia semble intéresser du monde. Plus de 40.000 commandes de sa citadine électrique, la Spring, ont déjà été enregistrées.

Un peu partout en Europe, aussi bien en zone urbaine et péri-urbaine que rurale, la Dacia Spring génère déjà en moyenne plus de 5000 commandes chaque mois, et ce depuis juillet. En d'autres mots, Dacia ne pouvait espérer meilleur départ pour la carrière de ce modèle qui arrive sur le marché des voitures électriques à un moment charnière. Simple, pas différente (à l'usage) d'une citadine classique, facile à recharger et autorisant une autonomie électrique réelle d'un peu plus de 200 km (en usage combiné route/ville), la Spring est aussi et surtout la plus accessible des voitures électriques avec un prix de départ fixé à 17.190 €. Avec quelques options de confort supplémentaires, le coût final n'atteint pas les 20.000 €. La Spring a bien sûr séduit un public déjà conquis par la marque Dacia (voitures essentielles, robustes, rapport qualité/prix imbattable), mais elle semble aussi bien partie pour conquérir un nouveau public. C'est surtout le cas en France ou 8 commandes sur 10 concernent des nouveaux clients. Sur le marché belgo-luxembourgeois, l'importateur a enregistré plus de 650 commandes, entre mars et novembre.

