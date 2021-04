On ne présente plus les centres Leclerc qui comptent parmi les chaînes de grandes surfaces les plus fréquentées de France. Ils offrent désormais la nouvelle Dacia Spring électrique en location court terme, à partir de 5,00 euros/jour.

Quatre mois après l'annonce d'un partenariat unique entre E.Leclerc et le groupe Renault pour accélérer l'usage de l'électrique, les premières Dacia Spring arrivent dans le réseau des 510 agences de location E.Leclerc. Le coup d'envoi officiel a été donné voici quelques jours au Centre E.Leclerc d'Orly, au Sud de Paris, en présence de Luca de Meo, CEO du groupe Renault, et de Michel-Edouard Leclerc, Président du Comité stratégique des Centres E.Leclerc.

Avec une offre de location pour la Dacia Spring à 5,00 euros par jour sans engagement de durée, assurance et entretien inclus, "les automobilistes français vont ainsi accéder aux vertus de la mobilité électrique à un prix encore jamais atteint", affirme-t-on chez Dacia. D'ici la fin du printemps, les agences de location E.Leclerc recevront l'ensemble de leurs commandes de Dacia Spring et Renault Zoé. Grâce à un tarif de 5,00 euros par jour pour la première et 6,00 euros par jour pour la seconde, un large public va pouvoir faire connaissance avec la conduite d'une voiture électrique. Les clients des agences de location E.Leclerc seront les premiers à pouvoir profiter sur les routes de la Spring, l'électrique la moins chère du marché, qui est disponible en pré-commande pour les particuliers depuis le 20 mars, les premières livraisons étant prévues à l'automne.

E.Leclerc a élaboré dès 2010 avec Renault un programme pour favoriser de la mobilité électrique. Cela comprend, entre autres, l'équipement des parkings des magasins en infrastructures de recharge depuis 2011, l'achat de Renault Zoé de fonction pour les collaborateurs depuis 2012, ou la création de clubs "ambassadeurs" en région pour promouvoir la mobilité propre depuis 2013. E.Leclerc a également annoncé le 12 octobre dernier son ambition d'agrandir son parc actuel de points de recharge électriques pour le porter à 5.000 en 2 ans, puis 10.000 d'ici 2025.

Quatre mois après l'annonce d'un partenariat unique entre E.Leclerc et le groupe Renault pour accélérer l'usage de l'électrique, les premières Dacia Spring arrivent dans le réseau des 510 agences de location E.Leclerc. Le coup d'envoi officiel a été donné voici quelques jours au Centre E.Leclerc d'Orly, au Sud de Paris, en présence de Luca de Meo, CEO du groupe Renault, et de Michel-Edouard Leclerc, Président du Comité stratégique des Centres E.Leclerc. Avec une offre de location pour la Dacia Spring à 5,00 euros par jour sans engagement de durée, assurance et entretien inclus, "les automobilistes français vont ainsi accéder aux vertus de la mobilité électrique à un prix encore jamais atteint", affirme-t-on chez Dacia. D'ici la fin du printemps, les agences de location E.Leclerc recevront l'ensemble de leurs commandes de Dacia Spring et Renault Zoé. Grâce à un tarif de 5,00 euros par jour pour la première et 6,00 euros par jour pour la seconde, un large public va pouvoir faire connaissance avec la conduite d'une voiture électrique. Les clients des agences de location E.Leclerc seront les premiers à pouvoir profiter sur les routes de la Spring, l'électrique la moins chère du marché, qui est disponible en pré-commande pour les particuliers depuis le 20 mars, les premières livraisons étant prévues à l'automne. E.Leclerc a élaboré dès 2010 avec Renault un programme pour favoriser de la mobilité électrique. Cela comprend, entre autres, l'équipement des parkings des magasins en infrastructures de recharge depuis 2011, l'achat de Renault Zoé de fonction pour les collaborateurs depuis 2012, ou la création de clubs "ambassadeurs" en région pour promouvoir la mobilité propre depuis 2013. E.Leclerc a également annoncé le 12 octobre dernier son ambition d'agrandir son parc actuel de points de recharge électriques pour le porter à 5.000 en 2 ans, puis 10.000 d'ici 2025.