Zity by Mobilize, service d'autopartage 100% électrique sans station lancé depuis mai 2020 à Paris, vient d'intégrer des Dacia Spring à sa flotte de véhicules afin de s'adapter encore mieux aux besoins de mobilité des habitants de la région Ile-de-France.

150 Renault Zoé ont ainsi été remplacées par des Dacia Spring, l'objectif étant de disposer d'une flotte composée à part égale entre les deux modèles d'ici septembre 2021. 100% électrique, compacte (3,73 m) et robuste, la Dacia Spring est tout à fait adaptée à l'autopartage en milieu urbain et péri-urbain avec ses 4 places, un coffre de 290 litres et une autonomie de 230 km WLTP. En outre, avec des services comme Apple CarPlay et Android Auto, la Spring permet aux utilisateurs du service Zity by Mobilize d'utiliser leurs applications favorites pour la navigation et la musique. Le confort de conduite est enrichi grâce à des équipements tels qu'une caméra de recul, un système de navigation embarqué, des commandes électriques et un détecteur de luminosité. Les Dacia Spring sont disponibles au même tarif que les Renault Zoé, à savoir à partir de 0,19€/min en mode conduite et 0,11€/min en mode Stand-by. Les forfaits 24h (69€), 48h (99€) et 72h (129€) s'appliquent automatiquement pour proposer le tarif le plus avantageux aux utilisateurs du service Zity by Mobilize.

