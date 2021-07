Cet été, la Peugeot 106 fête ses 30 ans. L'occasion de rendre hommage à une citadine complète, capable de pleine de bon sens au quotidien comme d'offrir des sensations fortes en conduite ludique.

La 106 a été la première voiture de la génération "6" de Peugeot. Elle fut lancée le 12 septembre 1991. Ce nouveau véhicule était destiné à élargir l'offre de la marque sur le segment B des petites citadines représentant à l'époque un peu plus du tiers des immatriculations européennes et 40 % des immatriculations en France. Mignone, mais surtout très pratique, elle invite 4, voire 5, personnes dans ses seulement 3,56 m de long. Pour plus de facilité, Peugeot la décline même en version 5 portes. Elle aura droit à une belle gamme de moteurs : de 954 à 1587 cc en essence et de 1360 à 1558 cc en diesel. La 106 a surtout été l'une des Peugeot qui a proposé le plus de séries spéciales, une vingtaine au total en douze ans de commercialisation. Les plus emblématiques sont les "Roland Garros" et "Zénith" apparues en 1993, la célèbre 106 Kid avec ses sièges en jean en 1994. On se rappelle aussi la très fun 106 Cartoon présentée par Droopy de 1996 à 1999, l'élégante "Inès de la Fressange" en 1997, ou bien encore l'Enfant Terrible commercialisée en 2000. Dans tous les cas, la 106 était une voiture accessible au plus grand nombre, ce qui explique ses plus de 2,8 millions d'exemplaires produits, principalement sur le site de Mulhouse.

Petite bombe

La citadine s'est également distinguée par des versions sportives avec la 106 Rallye en 1993, la 106 XSI de 95 ch en 1992 et de 105 ch en1995 et surtout la 106 S16 120 ch en 1996 pour sa dernière année de commercialisation. Elle a connu une jolie carrière sportive à l'occasion des rencontres Peugeot Sport et dans le Groupe N des rallyes. C'est en 1997 que la 106 Maxi est dévoilée, elle est inspirée de la 306 Maxi. Elle termine à la cinquièm place du championnat de France des Rallyes.

La 106 Rallye a permis à de nombreux jeunes de se lancer en compétition automobile. © GF

Ce n'est pas tout, Peugeot fut aussi l'un des précurseurs de la voiture électrique avec la 106 Electric, qui a été produite à 3550 exemplaires. Elle s'adressait aussi bien aux clients particuliers qu'aux entreprises et associations.

Pour les trente ans de la 106, le Musée de l'Aventure Peugeot, à Sochaux, lui consacre une exposition jusqu'à la fin de l'année 2021. Un grand rassemblement est également prévu là-bas, le 11 septembre.

La 106 a été la première voiture de la génération "6" de Peugeot. Elle fut lancée le 12 septembre 1991. Ce nouveau véhicule était destiné à élargir l'offre de la marque sur le segment B des petites citadines représentant à l'époque un peu plus du tiers des immatriculations européennes et 40 % des immatriculations en France. Mignone, mais surtout très pratique, elle invite 4, voire 5, personnes dans ses seulement 3,56 m de long. Pour plus de facilité, Peugeot la décline même en version 5 portes. Elle aura droit à une belle gamme de moteurs : de 954 à 1587 cc en essence et de 1360 à 1558 cc en diesel. La 106 a surtout été l'une des Peugeot qui a proposé le plus de séries spéciales, une vingtaine au total en douze ans de commercialisation. Les plus emblématiques sont les "Roland Garros" et "Zénith" apparues en 1993, la célèbre 106 Kid avec ses sièges en jean en 1994. On se rappelle aussi la très fun 106 Cartoon présentée par Droopy de 1996 à 1999, l'élégante "Inès de la Fressange" en 1997, ou bien encore l'Enfant Terrible commercialisée en 2000. Dans tous les cas, la 106 était une voiture accessible au plus grand nombre, ce qui explique ses plus de 2,8 millions d'exemplaires produits, principalement sur le site de Mulhouse. La citadine s'est également distinguée par des versions sportives avec la 106 Rallye en 1993, la 106 XSI de 95 ch en 1992 et de 105 ch en1995 et surtout la 106 S16 120 ch en 1996 pour sa dernière année de commercialisation. Elle a connu une jolie carrière sportive à l'occasion des rencontres Peugeot Sport et dans le Groupe N des rallyes. C'est en 1997 que la 106 Maxi est dévoilée, elle est inspirée de la 306 Maxi. Elle termine à la cinquièm place du championnat de France des Rallyes. Ce n'est pas tout, Peugeot fut aussi l'un des précurseurs de la voiture électrique avec la 106 Electric, qui a été produite à 3550 exemplaires. Elle s'adressait aussi bien aux clients particuliers qu'aux entreprises et associations. Pour les trente ans de la 106, le Musée de l'Aventure Peugeot, à Sochaux, lui consacre une exposition jusqu'à la fin de l'année 2021. Un grand rassemblement est également prévu là-bas, le 11 septembre.