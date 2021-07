Honda vient de dévoiler les premières images de la onzième et nouvelle génération de la Honda Civic, dans sa version européenne qui nous arrivera à l'automne 2022

C'est un changement majeur qui s'annonce pour la Civic "européenne" puisque désormais elle ne sera plus fabriquée localement, en Angleterre, mais exclusivement aux USA. En outre, on ne devrait la recevoir qu'en version 5 portes à hayon. Les premières images nous confirment ce que l'on avait découvert avec la version américaine, c'est-à-dire un style plus sage que celui de l'actuelle version. Cette dernière, plus audacieuse (pour ne pas dire singulière), n'a malheureusement pas séduit un volume de clients suffisant, ce qui a sans doute invité les designers à fédérer davantage. C'est aussi le cas de l'habitacle, nettement plus classique. Cela dit, si la Civic dévoile une allure plus sobre, elle devient aussi plus élégante, ce qui devrait, commercialement, ratisser plus large.S'étirant sur 4,55 m, elle promet une bonne habitabilité et un coffre digne de ce nom. Honda ne communique pas de dimensions intérieures, pour le moment. En tout cas, cet effort de continuer à proposer ce modèle en Europe est une preuve que la Civic reste un modèle phare pour Honda. La dernière génération s'appuie sur près de 50 ans d'héritage. Les précédentes Civic ont marqué plusieurs générations d'automobilistes pour qui la japonaise reste une voiture brillante, agréable à conduire et à la pointe de la technologie japonaise.

Le style est devenu plus sage et gagne donc en élégance. © GF

27 millions de Civic

Cette toute nouvelle Civic sera proposée exclusivement en version hybride, devenant ainsi le dernier modèle à être équipé du groupe motopropulseur avancé e:HEV (véhicule électrique hybride) de la marque, et répondant à l'objectif de doter tous les modèles européens grand public de groupes motopropulseurs électrifiés d'ici 2022. Équipant déjà les Jazz et Jazz Crosstar récemment commercialisées, le CR-V 2020 ainsi que le tout nouveau HR-V qui sera commercialisé plus tard cette année, le moteur hybride vise avant tout la finesse et l'économie. Il devrait s'agir du 1.5 de 131 ch (puissance cumulée) de la HR-V. La variante sportive Type-R pourrait suivre et être la dernière Honda 100% thermique vendue en Europe, mais à ce stade rien n'est moins sûr quant à sa commercialisation chez nous. Depuis son lancement en 1972, la Civic a été bien accueillie par les clients du monde entier, avec plus de 27 millions d'unités vendues dans 170 pays. La toute nouvelle Civic e:HEV est destinée à poursuivre ce succès et arrivera en Europe à partir de l'automne 2022.

