C'est le premier véritable SUV construit par Citroën (l'ancien C4 Aircross n'était qu'un clone technique du Mitsubishi ASX). Et il respire l'esprit de la marque, avec son style original et fonctionnel. Ne serait-ce qu'avec les renforts de bas de caisse en plastique qui protègent des coups de portières dans les parkings de supermarché...

Les passagers avant sont assis en hauteur dans des sièges très confortables, pouvant aussi disposer d'une fonction massage. La finition est bonne, mais moins parfaite que chez les cousins Peugeot 3008 et 5008. Et, contrairement à ce dernier, le C5 Aircross ne peut embarquer que cinq et plus sept passagers. Mais tous ont de la place et ceux de derrière peuvent aussi compter sur trois sièges individuels, coulissants et ...