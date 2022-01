Citroën s'apprête à célébrer l'expédition de la dernière Citroën C1 produite dans l'usine Tchèque de Kolin.

Depuis 2005, Citroën C1 a séduit près de 1.2 million de clients. Ses 3,46 m de long et sa carrosserie disponible en 3 ou 5 portes en ont fait une citadine évoluant en ville comme un poisson dans l'eau. Sa conception simple et fiable ont plu aux automobilistes soucieux de contenir leur budget mobilité. Prix d'achat (moins de 10.000 euros en achat neuf !), mais aussi frais de fonctionnement (consommation moyenne de 5,5 l/100 km) et taxes figurent parmi les plus bas du marché automobile. Un argument pour les jeunes qui l'ont souvent choisie comme première automobile. Cela ne l'empêchait pas de proposer un équipement complet, avec notamment une tablette tactile compatible avec la majorité des smartphones. Son grand toit ouvrant souple (Airscape) offrait les sensations agréables de la conduite cheveux au vent. Son moteur 1 litre 3 cylindres de 69 ch d'origine Toyota se distinguait par une rondeur agréable et une sobriété réelle. La C1 a aussi abrité un 1.2 litre Citroën de 82 ch.

La C1, c'est une ambiance cool, très apprécié par la clientèle des jeunes... qui pouvaient se l'offrir assez facilement. © GF

Citroën n'abandonne évidemment pas le segment des citadines. La marque met en avant sa nouvelle AMI, voiturette électrique 100% électrique purement urbaine, mais aussi sa C3, la voiture la plus vendue en Belgique qui reprend le flambeau de la C1, mais en haussant fortement les curseurs confort, sécurité et équipement.

Depuis 2005, Citroën C1 a séduit près de 1.2 million de clients. Ses 3,46 m de long et sa carrosserie disponible en 3 ou 5 portes en ont fait une citadine évoluant en ville comme un poisson dans l'eau. Sa conception simple et fiable ont plu aux automobilistes soucieux de contenir leur budget mobilité. Prix d'achat (moins de 10.000 euros en achat neuf !), mais aussi frais de fonctionnement (consommation moyenne de 5,5 l/100 km) et taxes figurent parmi les plus bas du marché automobile. Un argument pour les jeunes qui l'ont souvent choisie comme première automobile. Cela ne l'empêchait pas de proposer un équipement complet, avec notamment une tablette tactile compatible avec la majorité des smartphones. Son grand toit ouvrant souple (Airscape) offrait les sensations agréables de la conduite cheveux au vent. Son moteur 1 litre 3 cylindres de 69 ch d'origine Toyota se distinguait par une rondeur agréable et une sobriété réelle. La C1 a aussi abrité un 1.2 litre Citroën de 82 ch.Citroën n'abandonne évidemment pas le segment des citadines. La marque met en avant sa nouvelle AMI, voiturette électrique 100% électrique purement urbaine, mais aussi sa C3, la voiture la plus vendue en Belgique qui reprend le flambeau de la C1, mais en haussant fortement les curseurs confort, sécurité et équipement.