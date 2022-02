Très attendue, la CFMoto 800MT Sport arrivera chez les concessionnaires de la marque chinoise à la fin du mois de février.

La coopération étroite et de longue date entre CFMoto et KTM a jusqu'à présent été essentiellement opérationnelle, mais avec la 800MT, le constructeur de Hangzhou présente sans aucun doute l'un de ses modèles les plus importants. Le bicylindre parallèle de 799 cc, conçu par KTM et développant 95 ch, est présenté dans une machine élégante et technique.

La 800MT Sport est déjà généreusement équipée de série avec, entre autres, une suspension KYB entièrement réglable, une protection anti-chutes avec des phares antibrouillard, un embrayage anti dribbling, l'ABS de virage, le contrôle de traction, un écran TFT de 7" avec connectivité Bluetooth, un régulateur de vitesse, des feux adaptatifs à LED, des clignotants à LED avec fonction d'extinction automatique et un écran réglable.

La 800MT Touring, qui devrait arriver en avril, va encore plus loin: jantes à rayons, quickshifter, protection du carter, protège-mains, selle et de poignées chauffantes. Pour les deux versions, un ensemble de bagages (kit bagagerie) est également disponible en option. La CFMoto 800 MT Sport est commercialisée à partir de 10.999 euros (en bleu ou noir) tandis que sa variante Touring, disponible uniquement en bleu, s'affiche à partir de 12.599 euros.

