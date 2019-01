La 911, le modèle iconique de Porsche, souffle ses 55 bougies au Salon de l'Auto (en images)

Présenté au Salon de l'automobile de Francfort en 1963, le dernier prototype de la Porsche 901 enthousiasme les foules. Un an plus tard, la première génération de la 911 sort des chaînes de production du constructeur automobile de Stuttgart. Cinquante-cinq ans plus tard, la huitième génération de la Porsche 911 (992) est présentée en première européenne au Salon de l'Auto de Bruxelles. Deux versions sont présentées au public: les 911 Carrera 2S et 911 Carrera 4S. Et même si tous ne signeront pas un bon de commande, tous les visiteurs sont les bienvenus pour admirer ces sportives racées.