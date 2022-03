Sorte de croisement entre un ancien VW combi et un véhicule militaire amphibie des plages du débarquement de juin 1944, le Electric Brands XBUS est un nouvel engin de mobilité urbaine 100% électrique conçu en Allemagne.

L'engin est plus haut (1m94) que large (1m60). Il maximise en fait l'utilisation urbaine en se faufilant et en se garant partout. La société qui l'a imaginé, Electric Brands, vise particulièrement ce marché des professionnels et des collectivités. Le XBUS est un petit utilitaire modulable. Il peut donc s'adapter à tous les besoins. Livrer des colis façon "dernier kilomètre" d'une chaîne de transport, transporter les outils et le matériel d'un indépendant actif dans la construction, servir de véhicule d'entretien des parcs et forêt, mais aussi, dans un cadre plus récréatif, petit camping-car de loisir, ses destinations sont multiples. Ses concepteurs estiment qu'il s'agit d'un véhicule complémentaire et non d'un réel concurrent aux véhicules de livraison actuels, comme les fourgons plus gros mais aussi les vélo-cargo.

Construit en Allemagne, l'engin utilise un petit moteur électrique d'une vingtaine de ch qui lui permet de rouler à 100 km/h. Il peut être équipé d'une petite batterie de 10 kWh de quoi atteindre 100 km d'autonomie, vu son faible poids (500 à 800 kg selon configuration), mais une extension 30 kWh fait alors passer son rayon d'action à 600 km. La version qui illustre cet article (double cabine + benne) mesure 3,64 m de long.

L'habitacle est aménagé avec simplicité et robustesse. L'affichage est 100% numérique. © GF

17.600 euros

Réseau de concessionnaires ElectricBrands AG a désigné comme importateur exclusif pour la Belgique et le Luxembourg la société GWI Electric Vehicles qui possède une longue expérience dans le secteur automobile. C'est la maison Bariseau Mottrie N.V. (sites à Courtrai, Roulers, Ypres et Waregem) qui a été nommée premier concessionnaire officiel du XBUS du pays. Le réseau devrait rapidement se développer dans toutes les provinces. Le modèle de base (châssis cabine, deux places, coûte 17.600 euros. A l'opposé, la version camper avec deux lits et kitchenette vaut près de 30.000 euros.

