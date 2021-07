Selon l'Institut allemand d'économie automobile (Institut Für Automobilwirtschaft, IFA), l'entretien et la réparation d'une voiture électrique coûtent 35 à 40 % moins cher.

Mark Pecqueur, professeur à la Haute École Thomas More, est aussi de cet avis (*) : "Il suffit d'énumérer tous les frais d'entretien et d'usure d'un moteur à combustion qui ne concernent pas une voiture électrique. Après calcul, vous constaterez que votre voiture électrique vous fait économiser environ 20 %."

Pourquoi ? Une voiture électrique comporte moins de pièces mécaniques sujettes à l'usure qu'une voiture à carburant. Elle ne contient par exemple pas de boîte de vitesses ni de pompe à carburant. En outre, le système de freinage à récupération d'énergie s'use moins vite que les freins d'une voiture classique, ce qui réduit encore le montant final. Une voiture électrique ne comporte que trois éléments principaux : un moteur électrique qui tire son énergie de batteries, un onduleur et un chargeur intégré. Moins il y a de pièces à entretenir, moins la facture sera salée.

(*) source : www.fleet.be

