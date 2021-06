Il y a moins d'un mois, les jeunes Nicolas van Stratum et Martin Tilman dévoilaient sur les réseaux sociaux leur projet de start-up "On your road - Events". Leur souhait était d'organiser des rallyes touristiques pour voitures électriques premium dont le premier aura lieu les 19 et 20 juin prochains en province de Namur...

Et la formule semble avoir fait mouche: en seulement trois semaines, l'objectif en termes d'inscriptions de Nicolas et Martin était atteint, nonobstant le prix élevé de l'engagement: 700 euros pour une voiture et un équipage. Le 17 mai dernier, les deux étudiants entrepreneurs âgés de 22 ans à peine, ont ouvert les inscriptions pour le tout premier "Electric Premium Car Rally°1"réservé exclusivement aux propriétaires de voitures 100% électriques et considérées comme premium. Pour ce rallye touristique de 173 km qui aura lieu les 19 et 20 juin en province de Namur, ils s'étaient fixé comme objectif de réunir pas moins de 15 véhicules de ce type au départ, en plus des deux Jaguar I-Pace mises à leur disposition par leur partenaire, Quevrain Automobiles. Et cet objectif a été atteint en seulement trois semaines!

Sur la liste des engagés, on retrouve ainsi plusieurs Jaguar I-Pace, des Porsche Taycan, des Polestar 2, des Tesla mais aussi... de toutes nouvelles Audi e-tron GT! Bref, le plateau ne manquera pas d'allure et tous ces modèles pourront être admirés de très près le samedi 19 juin en matinée dans le domaine du Château de Namur. Celui-ci sera accessible gratuitement aux spectateurs qui devront toutefois respecter scrupuleusement les distances de sécurité et veiller à porter le masque. "Nous sommes très heureux de voir que notre projet rencontre un franc succès auprès des propriétaires de voitures électriques premium" explique Nicolas van Stratum.

"Evidemment, seuls quelques-uns d'entre eux pourront prendre part à ce premier rallye, mais ils sont très nombreux à nous avoir fait comprendre qu'ils seraient intéressés de participer à nos prochains événements! Nous allons donc mettre tout en oeuvre pour que cet Electric Premium Car Rally 1 soit une réussite et qu'il plaise aussi bien aux participants qu'aux spectateurs afin que cette édition soit suivie par beaucoup d'autres!"

Et la formule semble avoir fait mouche: en seulement trois semaines, l'objectif en termes d'inscriptions de Nicolas et Martin était atteint, nonobstant le prix élevé de l'engagement: 700 euros pour une voiture et un équipage. Le 17 mai dernier, les deux étudiants entrepreneurs âgés de 22 ans à peine, ont ouvert les inscriptions pour le tout premier "Electric Premium Car Rally°1"réservé exclusivement aux propriétaires de voitures 100% électriques et considérées comme premium. Pour ce rallye touristique de 173 km qui aura lieu les 19 et 20 juin en province de Namur, ils s'étaient fixé comme objectif de réunir pas moins de 15 véhicules de ce type au départ, en plus des deux Jaguar I-Pace mises à leur disposition par leur partenaire, Quevrain Automobiles. Et cet objectif a été atteint en seulement trois semaines! Sur la liste des engagés, on retrouve ainsi plusieurs Jaguar I-Pace, des Porsche Taycan, des Polestar 2, des Tesla mais aussi... de toutes nouvelles Audi e-tron GT! Bref, le plateau ne manquera pas d'allure et tous ces modèles pourront être admirés de très près le samedi 19 juin en matinée dans le domaine du Château de Namur. Celui-ci sera accessible gratuitement aux spectateurs qui devront toutefois respecter scrupuleusement les distances de sécurité et veiller à porter le masque. "Nous sommes très heureux de voir que notre projet rencontre un franc succès auprès des propriétaires de voitures électriques premium" explique Nicolas van Stratum. "Evidemment, seuls quelques-uns d'entre eux pourront prendre part à ce premier rallye, mais ils sont très nombreux à nous avoir fait comprendre qu'ils seraient intéressés de participer à nos prochains événements! Nous allons donc mettre tout en oeuvre pour que cet Electric Premium Car Rally 1 soit une réussite et qu'il plaise aussi bien aux participants qu'aux spectateurs afin que cette édition soit suivie par beaucoup d'autres!"