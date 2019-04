L'Audi E-Tron, l'électrique made in Belgium

C'est la première Audi électrique. Et elle est produite en Belgique, dans l'usine de Forest. L'e-tron mesure 4,90 m de long et embarque ses cinq passagers dans un cocon moderne et parfaitement fini. Le modèle peut même remplacer ses rétroviseurs extérieurs par deux caméras, qui restituent les vues arrière sur des écrans situés au sommet des portes avant. Un gadget sans véritable utilité...

