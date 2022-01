Certains amateurs de sportives haut de gamme recherchent l'exclusivité en dehors du marché de la grande série. Ils se tournent alors vers des ateliers spécialisés, comme la marque Noble, en Angleterre, qui présente sa nouvelle M500 cette année.

Noble est un constructeur artisanal anglais de voitures de sport. Hermétiques aux assistances à tout-va, comme chez trop de grands constructeurs, ses patrons défendent la voiture de sport dans sa version la plus noble (...) : pure, dure et très généreuse en sensations. Des bolides qui exigent de la poigne et une certaine expérience au volant. On connaissait leur modèle M600, en coupé ou cabriolet, un monstre animé par un V8 Yamaha Judd de 650 ch, mais qui commençait sérieusement à dater, surtout d'un point de vue esthétique. Avec la M500, la marque opère un rajeunissement très avantageux.

Des faux airs de Bugatti? Pas faux... © GF

Sexy et conservatrice

D'emblée le style général est affiné, plus sexy, tout en conservant des proportions de la M600 dont elle reste très proche en gabarit (4,35 m de long). Selon les angles d'observations, certains la comparent à une McLaren, voire à une Bugatti Chiron par l'arche qui garnit ses flancs et aussi dans sa partie arrière.

Techniquement, la Noble reste proche des standards de la compétition, presque conservatrice : châssis treillis en acier avec moteur en position centrale arrière. Ce dernier est ici un V6 3.5 litres Ford (celui de la GT) développant 550 ch. La carrosserie est en panneaux composites renforcés de verre, mais une version full carbone serait proposées aux clients les plus exigeants... et riches. L'habitacle est épuré et ne comprend que le nécessaire, regroupé sur un écran de bord numérique. La M500 reposera sur des suspensions classiques et évite encore les assistances jugées inutiles, voire même les airbags pour limiter son poids au maximum. L'équipe réduite de Noble pourra réaliser 50 exemplaires par an (tous en conduite à droite), chacun vendu environ 200.000 euros. Cher dans l'absolu, mais peu pour qui souhaite rouler dans un bolide plus confidentiel qu'une Porsche 911 ou une McLaren...

Noble est un constructeur artisanal anglais de voitures de sport. Hermétiques aux assistances à tout-va, comme chez trop de grands constructeurs, ses patrons défendent la voiture de sport dans sa version la plus noble (...) : pure, dure et très généreuse en sensations. Des bolides qui exigent de la poigne et une certaine expérience au volant. On connaissait leur modèle M600, en coupé ou cabriolet, un monstre animé par un V8 Yamaha Judd de 650 ch, mais qui commençait sérieusement à dater, surtout d'un point de vue esthétique. Avec la M500, la marque opère un rajeunissement très avantageux. D'emblée le style général est affiné, plus sexy, tout en conservant des proportions de la M600 dont elle reste très proche en gabarit (4,35 m de long). Selon les angles d'observations, certains la comparent à une McLaren, voire à une Bugatti Chiron par l'arche qui garnit ses flancs et aussi dans sa partie arrière. Techniquement, la Noble reste proche des standards de la compétition, presque conservatrice : châssis treillis en acier avec moteur en position centrale arrière. Ce dernier est ici un V6 3.5 litres Ford (celui de la GT) développant 550 ch. La carrosserie est en panneaux composites renforcés de verre, mais une version full carbone serait proposées aux clients les plus exigeants... et riches. L'habitacle est épuré et ne comprend que le nécessaire, regroupé sur un écran de bord numérique. La M500 reposera sur des suspensions classiques et évite encore les assistances jugées inutiles, voire même les airbags pour limiter son poids au maximum. L'équipe réduite de Noble pourra réaliser 50 exemplaires par an (tous en conduite à droite), chacun vendu environ 200.000 euros. Cher dans l'absolu, mais peu pour qui souhaite rouler dans un bolide plus confidentiel qu'une Porsche 911 ou une McLaren...