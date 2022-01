Dacia accélère et monte sur le podium européen des ventes à clients particuliers en 2021.

Avec 537.095 ventes en 2021, la marque roumaine, membre du groupe Renault, a progressé de 3 % dans un marché pénalisé par la crise sanitaire et la crise des composants électroniques. Sur le marché VP à clients particuliers européen, la marque accélère fortement et atteint une part de marché record de 6,2 %, ce qui permet à Dacia de monter pour la première fois sur le podium européen des ventes à clients particuliers. Ce résultat est porté par le succès des nouvelles générations de la Dacia Sandero (plus de 226.000 unités vendues sur l'ensemble de la gamme Sandero) et du Dacia Duster (plus de 186.000 unités vendues).

La Sandero reste le modèle le plus vendu aux particuliers en Europe chaque année depuis 2017 et le Duster est le SUV le plus vendu aux particuliers en Europe depuis 2018. Commercialisée au printemps, la Dacia Spring (27.876 unités) joue déjà les premiers rôles sur le marché des véhicules 100 % électriques. Les commandes atteignent plus de 46.000 unités 9 mois après la présentation du modèle.2022 verra l'extension de l'offre produit et le lancement commercial au premier trimestre du nouveau Jogger, véhicule familial offrant jusqu'à 7 places.

