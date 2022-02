L'Europe rend l'Adaptation intelligente de la vitesse (ISA) obligatoire pour les nouveaux modèles de voitures commercialisés à partir de cet été. ISA existe depuis un certain temps, ce qui a changé, c'est l'obligation et la mesure dans laquelle le système intervient.

L'ISA compare essentiellement la vitesse du véhicule avec les données que la voiture possède ou récolte sur les limitations de vitesse à l'endroit où se trouve le véhicule. À cet égard, il n'y a rien de nouveau, puisque la voiture "sait", grâce aux données cartographiques du système de navigation, que vous êtes autorisé à rouler à 120 km/h sur l'autoroute ou à 30 km/h dans une zone scolaire.

Le fait est que les cartes vieillissent et que les limitations de vitesse varient aussi souvent dans le temps, comme dans les zones scolaires. On y a également pensé, car certaines voitures sont déjà équipées d'un système de reconnaissance des panneaux de signalisation. ISA fonctionne en plusieurs couches. Dans un premier temps, la voiture informera le conducteur en projetant la limite de vitesse sur le tableau de bord ou sur l'écran de navigation. Dans une étape suivante, le conducteur est averti qu'il roule trop vite par un signal visuel ou sonore.

Amendes

Il existe également des systèmes qui interviennent de manière plus active en générant, par exemple, une "contre-pression" dans l'accélérateur, ce qui donne une sensation de lourdeur et oblige le conducteur à appuyer plus fort pour accélérer. Dans une phase ultérieure, la voiture peut également ralentir automatiquement, mais de manière dosée grâce aux freins ou même en réduisant la puissance du moteur. Détail important : ISA reste une aide à la conduite et lorsque le conducteur appuie fortement sur l'accélérateur, par exemple pour franchir rapidement un carrefour, la voiture obéit.

Enfin, il y aura aussi une boîte noire qui enregistre certaines données comme la séquence juste avant et après un accident. Ces données sont anonymes et devraient faciliter les enquêtes sur les accidents. Il n'y a aucun lien avec les forces de l'ordre. Il n'y a donc pas d'"amendes automatiques". Les compagnies d'assurance n'ont pas non plus accès à ces données.

À partir de 2024, cette boîte noire devra être intégrée dans tous les nouveaux véhicules, y compris les camionnettes et les camions.

L'ISA compare essentiellement la vitesse du véhicule avec les données que la voiture possède ou récolte sur les limitations de vitesse à l'endroit où se trouve le véhicule. À cet égard, il n'y a rien de nouveau, puisque la voiture "sait", grâce aux données cartographiques du système de navigation, que vous êtes autorisé à rouler à 120 km/h sur l'autoroute ou à 30 km/h dans une zone scolaire.Le fait est que les cartes vieillissent et que les limitations de vitesse varient aussi souvent dans le temps, comme dans les zones scolaires. On y a également pensé, car certaines voitures sont déjà équipées d'un système de reconnaissance des panneaux de signalisation. ISA fonctionne en plusieurs couches. Dans un premier temps, la voiture informera le conducteur en projetant la limite de vitesse sur le tableau de bord ou sur l'écran de navigation. Dans une étape suivante, le conducteur est averti qu'il roule trop vite par un signal visuel ou sonore.Amendes Il existe également des systèmes qui interviennent de manière plus active en générant, par exemple, une "contre-pression" dans l'accélérateur, ce qui donne une sensation de lourdeur et oblige le conducteur à appuyer plus fort pour accélérer. Dans une phase ultérieure, la voiture peut également ralentir automatiquement, mais de manière dosée grâce aux freins ou même en réduisant la puissance du moteur. Détail important : ISA reste une aide à la conduite et lorsque le conducteur appuie fortement sur l'accélérateur, par exemple pour franchir rapidement un carrefour, la voiture obéit.Enfin, il y aura aussi une boîte noire qui enregistre certaines données comme la séquence juste avant et après un accident. Ces données sont anonymes et devraient faciliter les enquêtes sur les accidents. Il n'y a aucun lien avec les forces de l'ordre. Il n'y a donc pas d'"amendes automatiques". Les compagnies d'assurance n'ont pas non plus accès à ces données.À partir de 2024, cette boîte noire devra être intégrée dans tous les nouveaux véhicules, y compris les camionnettes et les camions.