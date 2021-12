Récemment, à l'occasion du Salon de Los Angeles, les marques Kia et Hyundai ont chacune présenté un prototype de crossover 100% électrique de grand format. Les constructeurs premium allemands et Tesla sont clairement visés.

Les deux crossovers reposent sur la nouvelle architecture E-GMP destinées aux modèles électriques à venir de Hyundai et Kia qui rappelons-le, font partie de la même "maison" (Hyundai Motor Group). Baptisé EV9 chez Kia et Ioniq Seven chez Hyundai, il s'agit dans les deux cas d'un imposant véhicule frôlant les 5 mètres de long et doté d'un empattement très généreux (3,1 m dans le cas du Kia, et 3,2 m dans celui de la Ioniq Seven), autorisant un vaste espace habitacle et de nombreuses possibilités de modularité comme, par exemple, une disposition des sièges en vis à vis, comme à bord d'un monovolume. Kia et Hyundai estiment que dans le monde automobile la notion de vie à bord va reprendre une grande importance dans les années à venir.

Le Hyundai Seven est un crossover à l'allure dynamique. © GF

Côté style, les deux véhicules surprennent, mais chacun à leur manière. Plus carré, le Kia joue plus sur des codes 4x4 robustes qui semblent directement viser le public américain. Sa face avant distille un air familier puisque les designers ont réinterprété la fameuse identité Tiger Nose des Kia de la gamme actuelle. Du côté du Ioniq Seven, le look est plus dynamique et urbain, avec des lignes plus tendues et une chute de toit plus marquée. Pour se distinguer, Hyundai utilise ses phares pixellisés, qui sont désormais sa nouvelle griffe en matière d'identité visuelle. Nul ne sait ce que les deux marques vont retenir de ces deux concepts lors de la définition des modèles de série, mais ni Hyundai ni Kia ne cachent leurs intentions d'aller explorer le haut de gamme électrique, et donc chasser sur les terres des constructeurs premium allemand,etpar la mme occasion de Tesla.

800V

Modèles 100% électriques, ces engins profitent d'une architecture de batterie 800V, c'est à dire de la haute tension qui permet surtout des temps de recharge rapides (les Porsche Taycan et Audi e-tron GT utilisent un tel niveau), de quoi récupérer de 10 à 80 de leur batterie en un peu plus de 20 minutes grâce à leur chargeur interne supportant des débits de courant continu jusqu'à 350 kW. Avec une charge de batterie complète, les deux constructeurs annoncent une autonomie (théorique) de 480 km.

