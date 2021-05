Kia investit dans Ionity, le réseau de bornes de recharge à haute capacité, afin d'offrir des tarifs réduits aux acheteurs de sa nouvelle EV6.

Ionity GmbH est cette coentreprise fondée entre les constructeurs automobiles BMW, Mercedes-Benz, Ford, ainsi qu'Audi et Porsche du Groupe Volkswagen, ayant pour vocation de construire en Europe un réseau de bornes de recharge électriques de haute puissance HPC (High-Power-Charging) pour les véhicules électriques. Depuis, d'autres constructeurs sont en négociation pour rejoindre Ionity. Hyundai, marque soeur de Kia, a déjà franchi le pas en 2019. La Belgique compte six sites Ionity sur son territoire.

On connaît déjà les prix de la Kia EV6: de 43.990 à 64.990 €. © GF

100 km en 5 minutes

Le crossover électrique Kia EV6 arrive sur le marché dès la fin de cette année 2021. Un véhicule ambitieux pour lequel la marque coréenne se joint au programme de recharge rapide Ionity. Véhicule électrique haut de gamme, c'est-à-dire de haute technologie, la Kia EV6 dispose d'un bloc-batterie de 800 V supportant les capacités de recharge haute puissance. Grâce aux bornes Ionity, la Kia passerait de 10 0 80% de charge en 18 minutes. Ou, dans un cas de figure "de dépannage", récupèrerait 100 km d'autonomie en 5 minutes. Du coup Kia a conclut un partenariat avec Ionity pour proposer cette facilité à ses futurs clients. Une facilité payante, bien évidemment, mais à tarif préférentiel.

Kia propose deux formules : le pack Access, qui sera disponible plus tard cette année, coûte 4,5 euros par mois et ermet aux possesseurs de EV6 de recharger au prix de 0,52 euro/kWh, contre 0,79 euro/kWh selon le tarif normal. Le pack Power, disponible à partir du mois de mai, s'adresse quant à lui aux utilisateurs réguliers qui, moyennant un abonnement mensuel de 13 euros, profiteront d'un tarif énergétique à partir de 0,29 euro/kWh.

La recharge rapide chez Ionity impose cette prise de type CCS. La Kia EV6 en est équipée de série. © GF

Bien entendu, le service reste plus cher que dans le cas d'une recharge à domicile (prix du kWh nettement plus bas en heures creuses). Il s'agit de considérer l'accès aux bornes Ionity comme une facilité, une opportunité d'utiliser sa voiture électrique sans quasiment plus de contrainte d'autonomie. Vu le public visé (indépendants, entreprises), il y a fort à parier qu'il s'agit d'un argument supplémentaire. Pour soutenir et développer le principe, les acheteurs d'EV6 reçoivent un abonnement d'un an gratuit au pack "Power" Ionity.

Ionity, mais pas seulement

Cette collaboration enrichit le système de bord de la Kia EV6. Les clients verront les bornes de recharge Ionity s'afficher comme des points d'intérêt dynamiques sur leur système de navigation. L'application Kia Charge leur permettra ensuite de gérer et de combiner les paiements en toute simplicité. Outre le réseau Ionity, l'application Kia Charge offrira également l'accès aux 205.000 bornes de recharge du parc européen de Digital Charging Solutions (DCS), partenaire de Kia.

