Le tout nouveau Niro sera dévoilé au Salon de la mobilité de Séoul, dans la foulée de l'annonce faite par Kia de devenir un "fournisseur de solutions de mobilité durable".

Kia a présenté le premier aperçu du tout nouveau Niro, un modèle qui a fait partie intégrante de la gamme croissante de véhicules écologiques de Kia. Redessiné selon la philosophie design "Opposites United" de la marque, le tout nouveau Niro illustre clairement l'engagement de Kia en faveur de la durabilité. "S'inspirant du monde naturel que la mobilité durable vise à protéger, le nouveau Niro répond aux besoins complexes des consommateurs soucieux du développement durable et offre un design qui associe respect de l'environnement et plaisir au volant", affirme la marque coréenne.

L'extérieur du nouveau Niro prolonge les éléments de design audacieux présentés pour la première fois sur le concept Habaniro en 2019. Le crossover élégant et audacieux incarne l'esprit d'aventure de l'Habaniro avec une carrosserie bicolore épurée et high-tech. Dans l'habitacle, le tableau de bord asymétrique non conventionnel combine des formes horizontales et diagonales pour réaliser les éléments de design "Opposites United" et il répond à la philosophie "Joy for Reason" avec sa construction audacieuse, pratique et respectueuse de l'environnement.

Le tout nouveau Niro sera révélé au Salon de la mobilité de Séoul fin novembre.

