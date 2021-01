Le constructeur coréen Kia veut booster son image avec un nouveau logo, assorti d'un nouveau slogan: "Movement that inspires".

Kia Motors Corporation a dévoilé son nouveau logo d'entreprise et son slogan international de marque qui "manifestent la transformation audacieuse du constructeur automobile et son tout nouvel objectif de marque." Le design du nouveau logo Kia est basé sur trois concepts : symétrie, rythme et mouvement . La symétrie du logo "traduit la convergence des besoins de mobilité des clients avec la responsabilité environnementale", soulignent les responsables de la marque. Ces deux ambitions ne sont plus distinctes mais intrinsèquement liées et essentielles pour un avenir durable. Le rythme du nouveau logo veut incarner "l'esprit en constante évolution de Kia, qui s'adapte aux désirs des clients avec une énergie créative renouvelée." La sensation de mouvement vers le haut du nouveau logo, avec une seule ligne connectée, ambitionne de symboliser "l'engagement de Kia à apporter des moments d'inspiration aux clients à chaque point de contact avec la marque." Le nouveau logo a été dévoilé à Séoul, en Corée du Sud, lors d'un spectacle pyrotechnique qui a battu tous les records. 303 "pyrodrones" ont été utilisés lors de l'événement pour lancer des centaines de feux d'artifice dans un spectacle artistique synchronisé, pour célébrer le nouveau départ de Kia. Cette prouesse a établi un nouveau record du monde Guinness pour "le plus grand nombre de drones (UAV) lançant simultanément des feux d'artifice".

Kia Motors Corporation a dévoilé son nouveau logo d'entreprise et son slogan international de marque qui "manifestent la transformation audacieuse du constructeur automobile et son tout nouvel objectif de marque." Le design du nouveau logo Kia est basé sur trois concepts : symétrie, rythme et mouvement . La symétrie du logo "traduit la convergence des besoins de mobilité des clients avec la responsabilité environnementale", soulignent les responsables de la marque. Ces deux ambitions ne sont plus distinctes mais intrinsèquement liées et essentielles pour un avenir durable. Le rythme du nouveau logo veut incarner "l'esprit en constante évolution de Kia, qui s'adapte aux désirs des clients avec une énergie créative renouvelée." La sensation de mouvement vers le haut du nouveau logo, avec une seule ligne connectée, ambitionne de symboliser "l'engagement de Kia à apporter des moments d'inspiration aux clients à chaque point de contact avec la marque." Le nouveau logo a été dévoilé à Séoul, en Corée du Sud, lors d'un spectacle pyrotechnique qui a battu tous les records. 303 "pyrodrones" ont été utilisés lors de l'événement pour lancer des centaines de feux d'artifice dans un spectacle artistique synchronisé, pour célébrer le nouveau départ de Kia. Cette prouesse a établi un nouveau record du monde Guinness pour "le plus grand nombre de drones (UAV) lançant simultanément des feux d'artifice".