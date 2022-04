BMW a refait équipe avec l'artiste Jeff Koons, qui s'est cette fois lâché sur la Série 8 Gran Coupé. L'auto ne finira pas dans un musée puisque la marque allemande va en produire 99 exemplaires.

L'histoire d'amour entre l'artiste américain Jeff Koons, connu pour ses sculptures "pop", lumineuses et colorées, et BMW, en est à sa seconde édition. On se souvient de la M3 E92 GT2 engagée en 2010 aux 24 Heures du Mans : avec ses bandes multicolores très remarquées, elle fait partie de la collection officielle des BMW Art Car. Cette fois, le sculpteur revient à Munich avec une nouvelle idée de création, réalisée sur un modèle de série qui sera produit, et à rajouter à la longue liste des BMW "Art Cars", entamée au milieu des années 70 sur avec la 3.0 CSL. La démarche est un peu différente car cette Série 8 très spéciale sera produite en petite série et vendue normalement. La marque ne communique pas sur le prix, mais des rumeurs évoquent les 300.000 euros/pièce.

La première BMW Jeff Koons, ici lors d'un passage à Bruxelles. Cet exemplaire est unique. © Laurent Blairon

200 heures de travail

L'artiste est parti sur une BMW M850i xDrive Gran Coupé qu'il s'est promis de rendre un peu moins sérieuse. Dans un esprit très "Pop!", la voiture a réçu une peinture unique composée de onze teintes différentes. Le processus très complexe et de niveau industriel a nécessité 200 heures de travail, entre la conception et la réalisation de l'oeuvre.

L'habitacle est audacieusement Pop! © GF

Chacune des 99 BMW "The 8 X Jeff Koons" qui sortira d'usine aura droit à un certificat signé par l'artiste et Oliver Zipse, le PDG du groupe BMW. L'artiste s'est amusé jusque dans les détails penché sur certains détails de l'habitacle, multipliant les touches de couleur et osant les associations audacieuses. Les 99 exemplaires prévus seront mis en vente pour le monde entier. Les clients intéressés devront se rendre dans leur centre le plus proche pour tenter d'obtenir leur Série 8 Jeff Koons.

L'histoire d'amour entre l'artiste américain Jeff Koons, connu pour ses sculptures "pop", lumineuses et colorées, et BMW, en est à sa seconde édition. On se souvient de la M3 E92 GT2 engagée en 2010 aux 24 Heures du Mans : avec ses bandes multicolores très remarquées, elle fait partie de la collection officielle des BMW Art Car. Cette fois, le sculpteur revient à Munich avec une nouvelle idée de création, réalisée sur un modèle de série qui sera produit, et à rajouter à la longue liste des BMW "Art Cars", entamée au milieu des années 70 sur avec la 3.0 CSL. La démarche est un peu différente car cette Série 8 très spéciale sera produite en petite série et vendue normalement. La marque ne communique pas sur le prix, mais des rumeurs évoquent les 300.000 euros/pièce. L'artiste est parti sur une BMW M850i xDrive Gran Coupé qu'il s'est promis de rendre un peu moins sérieuse. Dans un esprit très "Pop!", la voiture a réçu une peinture unique composée de onze teintes différentes. Le processus très complexe et de niveau industriel a nécessité 200 heures de travail, entre la conception et la réalisation de l'oeuvre.Chacune des 99 BMW "The 8 X Jeff Koons" qui sortira d'usine aura droit à un certificat signé par l'artiste et Oliver Zipse, le PDG du groupe BMW. L'artiste s'est amusé jusque dans les détails penché sur certains détails de l'habitacle, multipliant les touches de couleur et osant les associations audacieuses. Les 99 exemplaires prévus seront mis en vente pour le monde entier. Les clients intéressés devront se rendre dans leur centre le plus proche pour tenter d'obtenir leur Série 8 Jeff Koons.