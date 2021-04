Le Compass est le premier nouveau SUV Jeep lancé en Europe sous l'égide du groupe Stellantis. Il peaufine sobrement son look extérieur, mais réinvente tout son tableau de bord.

La Jeep Compass a su s'installer peu à peu parmi les plus jolis SUV compacts du marché. Pour son évolution 2021, Jeep renforce son côté européen grâce au raffinement plus poussé de ses finitions et à sa technologie embarquée avancée. Cela dit, ses origines américaines transpirent toujours par ce look immédiatement identifiable. Le modèle porte aussi la transition électrique de Jeep avec ses versions hybride rechargeable 4xe (190 et 240 ch). Cette variante 4xe est déjà le SUV hybride rechargeable le plus vendu en Italie (modèle pré-lifting). La gamme de moteurs a été mise à jour avec l'ajout du nouveau moteur essence turbo quatre cylindres GSE de 1,3 litre de 130 ou 150 ch, dont la consommation et les émissions de CO2 sont réduites jusqu'à 27% (cycle WLTP ) par rapport au modèle essence précédent. Pour le reste, un Diesel 1.6 reste proposé aux rouleurs accomplissant un kilométrage annuel important.

Ecran tablette

Pour mieux affronter la concurrence européenne, la Jeep Compass devait marquer le coup en intégration numérique et en finition intérieure. © GF

Très gros changement d'ambiance à l'intérieur, complètement revu. Les principaux points forts incluent le tableau de bord numérique Full HD avec écran de contrôle de 10,25'', la radio DAB, le système Uconnect 5 avec écran "tablette" jusqu'à 10,1'', déplacés au milieu du tableau de bord dans une position plus haute, et dotés d'un processeur cinq fois plus rapide, d'un système d'exploitation avec intégration sans fil Apple CarPlay et Android Auto pour smartphone, de la navigation TomTom 3D interactive et de la reconnaissance vocale naturelle, ainsi que des services Uconnect. Jeep promet que les matériaux et la finition sont, cette fois, de première qualité. La nouvelle Compass est la première Jeep en Europe à accéder à la conduite autonome de niveau 2 et est équipée de l'ADAS de dernière génération, incluant notamment le Highway Assist, qui combine l'Adaptative Cruise Control et le Lance Centering, pour ajuster automatiquement la vitesse et la trajectoire du véhicule. Le véhicule reste donc automatiquement au milieu de la voie, à une distance raisonnable du véhicule qui précède. Cinq niveaux de finition sont proposés (Sport, Longitude, Limited, S et Trailhawk).

Le SUV Jeep Compass 2021 atteint un degré d'aboutissement qui devrait encore doper sa carrière © GF

Les prix en Belgique commencent à €28.490 TVAC pour les modèles essence 1,3 litre de 130 ch de la version Sport, jusqu'aux versions haut de gamme Limited, Trailhawk et S 4xe à moteur hybride rechargeable, à partir de €44.590 TVAC.

