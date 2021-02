A partir de 2025, Jaguar ne produira plus que des voitures totalement électriques. Une révolution pour la marque britannique, dont la tradition sportive demeure bien ancrée.

La transition énergétique affecte également le monde de l'automobile. Quasi tous les constructeurs disposeront bientôt d'un véhicule électrique au sein de leur gamme, mais certains poussent le bouchon plus loin que d'autres. C'est ainsi que Jaguar vient d'annoncer que tous ses nouveaux modèles à partir de 2025 seront électriques. Pour l'heure, Jaguar commercialise déjà l'I-Pace, un crossover full électrique.

Vu que la marque au félin a annoncé qu'elle ait bannir d'ici 4 ans toute forme de moteur thermique, la transition va s'accélérer chez les Anglais. Les nouvelles Jaguar utiliseront la plate-forme BEV destinée spécifiquement à la propulsion électrique. A l'heure actuelle, on ne sait pas encore comment va s'articuler cette nouvelle gamme électrique. La marque continuera-t-elle à proposer des voitures de sport, comme l'actuelle F-Type, ou des grandes berlines comme la XJ, ambassadrice du luxe à la britannique?

Cette stratégie d'électrification concerne tout le groupe JLR (Jaguar Land Rover) et s'inscrit dans une volonté exprimée par le groupe indien Tata Motors, propriétaire des deux marques. Les futures Land Rover reposeront sur la nouvelle plate-forme MLA, conçue pour recevoir aussi bien des motorisations électriques que thermiques ou hybrides. Au cours des 5 prochaines années, le spécialiste du 4x4 compte lancer pas moins de 6 nouveautés électriques. La première est prévue pour 2024. A l'horizon 2030, JLR veut vendre 60% de voitures électriques, mais des modèles à motorisation classique devraient rester en production.

