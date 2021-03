Ce lundi 15 mars, Jaguar fête les 60 ans de l'un de ses modèles les plus emblématiques et reconnus dans le monde entier: la Type E, synonyme des Swinging Sixties et du sport brtitannique tout en classe.

La Type E a boosté la renommée, donc le succès commercial, de Jaguar. Pour fêter ce cap important, Jaguar Classic a recréé douze Type E 3,8 litres, une sorte de restauration complète de haute voltige menée directement dans les locaux de Jaguar Classic. En fait, il s'agit de 6 paires sous le label "E-type 60", un coupé et un cabriolet. Le client n'a pas le choix: il doit acquérir les deux en mme temps. Ces modèles reprennent les caractéristiques des deux voitures dévoilées au Salon de Genève en 1961. Dans le strict respect de la technique de l'époque, les deux Jaguar bénéficient néanmoins d'un système de refroidissement optimisé, mais aussi d'un dispositif d'infodivertissement comprenant la navigation et la connectivité Bluetooth. Elles reçoivent également une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports dotée d'une synchronisation intégrale, gage d'agrément et de fiabilité. Pour le reste l'habitacle est réalisé à la main, avec le plus grand soin, dans la plus pure tradition du travail des matières nobles à la britannique. Des logos spécifiques rappellent la nature particulière de ces nouvelles Type E.

L'itinéraire gravé sur la console centrale mentionne trois villes belges traversées pour rejoindre la Suisse en 1961. © GF

Par la Belgique

Ces deux joyaux affichent aussi des détails de personnalisation uniques, comme les gravures de console centrale, réalisées sur mesure par l'artiste King Nerd. L'une de ces gravures représente le trajet épique entrepris par le pilote d'essai Jaguar Norman Dewis et le responsablede la communication Bob Berry afin de conduire en toute précipitation les Type E, au départ de l'Angleterre, pour leur présentation au Salon de l'automobile de Genève en 1961. Il est amusant de constater que l'itinéraire représenté dans les photos dévoilées par Jaguar mentionne trois villes belges : Ostende, Bruxelles et Rochefort. À l'été 2022, les six heureux clients et leurs invités prendront part à un événement spécial :revivre le trajet commémoratif Coventry-Genève - l'occasion de créer des souvenirs inoubliables à bord de leur propre Type E. Dans un registre plus accessible (le prix de la paire de Type E n'est pas communiqué, mais se promet astronomique), Jaguar propose sa Type F (modèle sportif de la gamme actuelle) en version limitée Heritage 60.

A l'avant-plan, la Jaguar Type F de la gamme actuelle en version Heritage 60. © GF

